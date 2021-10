Predsjednica Glavnog odbora SDP-a, Marija Lugarić, objavila je danas medijima zaključke sastanka na kojemu je odlučeno da izbačeni članovi, Rajko Ostojić, Zvane Brumnić, Nikša Vukas i Marina Opačak Bilić ne mogu biti članovu Kluba zastupnika.

“Glavni odbor je donio politički stav koji je formuliran kroz četiri zaključka. Prvo – članovi SDP-a, zastupnici i vijećnici dužni su provoditi odluke tijela stranke, neprovođenje predstavlja osnovu za primjenu stegovnih mjera. Nadalje, zastupnici i vijećnici koji su izbačeni, ne mogu biti članovi Kluba SDP-a ni u Saboru, ni u drugim predstavničkim tijelima. Oni su doneseni većinom Odbora. Tako velika većina pokazuje da je odluka o tome kojim putem SDP treba krenuti, jasna i nedvosmislena. Zaključci obvezuju sve članice i članove”, rekla je Marija Lugarić nakon sjednice.

Predsjednik stranke, Peđa Grbin, dobio je podršku Glavnog odbora sa 58 glasova za, 8 protiv i 5 suzdržanih te je Glavni odbor podržao njegove zaključke. Na pitanje da pojasni što će biti s članovima Kluba zastupnika koji su izbačeni iz stranke i s članovima tog Kluba koji smatraju da oni i kao ne-članovi SDP-a mogu ostati u Klubu, Lugarić je rekla da nisu donijeli odluku za samo jedan konkretan slučaj, nego za sve razine.

Smjer kojim SDP treba ići

Nakon toga je riječ uzeo Peđa Grbin koji je rekao da odluka pokazuje jasan smjer u kojem stranka želi ići.

"U SDP-u nema dvojbi kojim smjerom trebamo ići, većina jasno pokazuje da vodstvo nije podijeljeno. Ove kolegice i kolege koji su odlučili zastupati svoje privatne i partikularne interese, koji ne žele provoditi politiku stranke, oni i dalje zastupaju nekoga, ali ne SDP. Pitali ste što će biti na klubu, ne mogu predvidjeti, klub ćemo upoznati s odlukama Glavnog odbora, po potrebi ćemo raspravljati, višesatne sjednice nisu rijetkost kod nas, međutim svatko od nas zastupnika sam će donijeti odluku želi li biti u timu ili ne, jer ako tijela stranke koja su dobila potporu Glavnog odbora donesu odluke, a nisi ih spreman poštovati, sam odlučuješ da ne želiš biti dio tima, nego vodiš politiku koja odgovara samo tebi, izjavio je Grbin najavljujući sjednicu Kluba sljedećeg tjedna", rekao je.

Komentirajući eventualni raskoli Kluba Grbin je rekao da bi mu bilo žao da bilo tko od članica ili članova odluči da ne želi biti u timu. "SDP je politička opcija koja je godinama u Hrvatskoj donosila progresivne ideje. Naravno da bi bilo bolje da nas je 28, ali špekulirati s brojem neću”, dodao je.

"Ako možemo zastupati interese građana, otvarati bitne teme, vidjeli ste na aktualnom prijepodnevu koja ih je stranka otvorila najviše, ako to možemo raditi - kao što je jedan moj kolega rekao da smo 90-ih radili s 5 zastupnika, možemo i danas. To da imamo 5 zastupnika nije moj cilj, ali od broja je važnija ideja i što zastupamo", naglasio je Grbin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Ozbiljne manipulacije'

Objasnio je i zbog čega su članovi uopće isključeni, rekavši da su se suočili s ozbiljnim manipulacijama koje "ne dolikuju ozbiljnoj političkoj stranci".

"U bazama su zavedeni ljudi koji ne postoje, netko je to iskoristio za unutastranačke pobjede i uspjehe. Zato smo morali provesti postupke koji uključuju i prestanak članstva velikog broja ljudi. Oni koji su doveli do toga da za nekoliko tisuća ljudi prestane članstvo, moraju snositi odgovornost. Članstvo u Klubu zastupnika je to – zastupanje SDP-a i politike stranke.

Obavijestili smo Hrvatski sabor o promjenama. Tko će SDP predstavljati u javnosti, odlučuje SDP. Ako će Sabor tome raditi prepreke, naći ćemo rješenje", rekao je.