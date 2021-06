Već dva dana Hrvatske željeznice putnike na relaciji Zagreb – Split – Zagreb prebacuju autobusima. Nije to ništa novo, no nekim je ipak prekipjelo, pogotovo zato jer je turistička sezona i time stvaramo lošu sliku o zemlji, piše Slobodna Dalmacija.

U Turističkoj zajednici grada Splita su ogorčeni. Jedna djelatnica opisala je kako im se gosti javljaju u nevjerici, misleći da je riječ o vicu ili skrivenoj kameri. Naime, njih, ali i sve druge putnike vlaka stave u autobus koji doslovno prati prugu, ulazi u svako selo i staje - zato što nije bus, nego vlak!

Takvo putovanje od Zagreba do 400 kilometara udaljenog Splita traje od 7:35 do 14:45; dakle preko sedam sati, ali samo pod uvjetom da bus ne kasni. A to se ipak u nas često događa.

Na splitskom željezničkom kolodvoru moguće je, uz dosta natezanja, dobiti samo informaciju koliko vlak, odnosno bus, kasni u dolasku, ali ne i kada se vraća u Zagreb. Na informacijskom telefonu HŽPP-a službenica je lakonski utvrdila - "jučer je jučer, a danas je danas". Naravno, to je bilo objašnjenje zašto se u Split ne može već dva dana vlakom.

Nema povrata novca

Nije znala reći hoće li i sutra prometovati autobus ili će se ipak netko sjetiti poslati vlak za Split. No, jednu informaciju svi službenici znaju i rado je dijele - nema povrata novca.

"To je karta na akcijskoj cijeni, a za takve nema povrata novca", pojasnila je službenica HŽPP-a. Sa splitskog kolodvora, pak, oprečna informacija: "Naravno da možete dobiti novac, tko vam je rekao da ne možete?! Pa ne odustajete od vožnje vlastitom krivnjom."

No, u Zagrebu su ipak glavni, pa nakon još jednog poziva, slijedi gorko razočaranje. "Ne možete dobiti novac, žao mi je. HŽ nije kriv za tehničke poteškoće, uostalom, prijevoz vam je osiguran, zar ne?", govori zagrebačka službenica.

Misteriozni tehnički problemi

Informacije radi, karta za vlak košta 99 kuna u online prodaji i 110 kuna na šalteru, što je dvostruko jeftinije nego za autobus. No, opet se putuje autobusom. I to ne jednim, nego dva. Naime, u HŽPP-u su odlučili staviti dvije autobusne linije umjesto jednoga vlaka, dok se ne riješe tehnički problemi. No, o kakvim je tehničkim problemima riječ nitko ne govori, a nigdje i ne piše. Ne zna se ni koliko to već traje ni dokad će potrajati.

I tako, umjesto šestosatne vožnje nagibnim vlakom, po idealnim vremenskim i tehničkim uvjetima, od Zagreba do Splita i obratno treba putovati sedam, pa i više sati. Možda je ovo prilika za avanturiste, jer vlak, odnosno autobus, mora stati u Oštarijama, Ličkom Lešću, Vrhovinama, Lovincu i drugim mjestima kroz koje redovite autobusne linije ne prolaze.