Nakon posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Rimac Automobilima, pojavili su se natpisi kako će ta tvrtka dobiti novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. No, to nije točno. Doduše, Mate Rimac neće ostati praznih džepova, jer je novac zapravo usmjeren u drugu tvrtku u čijoj je on vlasničkoj strukturi.

Riječ je, doznaje Večernji, o tvrtki Project 3 Mobility, koja je zapravo nositelj projekta robotaksija o kojem je Rimac govorio nakon preuzimanja Bugattija zajedno s Porscheom. I ranije se spominjao plan da Zagreb do 2024. bude među prvim svjetskim metropolama koje će dobiti robotizirane taksije.

No, za više detalja treba pričekati sljedeću godinu. Zasad je poznato da robotaksije neće proizvoditi Rimac Automobili, već Project 3 Mobility. Dakle, priča slična Neveri i Greypu; kompletan razvoj i proizvodnja bili bi stacionirani u Hrvatskoj, a vozila i sustav će se izvoziti.

Impresivni strateški partneri

Podaci o tvrtki otkrivaju dosta detalja. Uz Rimca i Rimac automobile kao osnivači i članovi društva navode se njegov dizajner Adriano Mudri i strateg Marko Pejković, ali i Kia te Infinum. Zanimljivo je kako je "u prosincu 2019. godine KIA Motors Corporation investirao iznos od 22,317.501 kuna u Društvo Project 3 Mobility d.o.o.".

Ne treba zanemariti niti partnerstvo s našom softverskom kompanijom Infinum, koja je nedavno s Porscheom osnovala zajedničku kompaniju Porsche Croatia d.o.o., čemu je kumovao Rimac. Oni su potvrdili da su "dio Project 3 Mobility i to kao investitori i suradnici. Vjerujemo u taj projekt i sve ljude koji stoje iza njega; ne bismo uložili svoje vrijeme i novac da nije tako. Nažalost, ne možemo otkriti detalje o tome što konkretno radimo". Uzgred vrijedi spomenuti da Rimčeva tvrtka surađuje i s Microsoftom.

EU ne financira proizvodnju

O zanimljivom projektu, koji je dobio i zeleno svjetlo Europske komisije, najviše se moglo doznati upravo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ondje piše da je "cilj projekta razviti i implementirati u potpunosti novi ekosustav urbane mobilnosti (odnosno tzv. MaaS – mobilnost kao usluga), usko integriran s javnim gradskim prijevozom koji će se sastojati od tri ključne komponente nužne da bi potpuno autonomna vozila mogla funkcionirati i sudjelovati u prometu. One su redom: potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije; razvoj i izgradnja specijalizirane infrastrukture za autonomna i električna vozila integrirane s javnim gradskim prijevozom; razvoj softverske platforme za upravljanje kompletnim sustavom”.

Planirani ukupni troškovi projekta iznose 3,411 milijardi kuna, a kroz europski plan oporavka Project 3 Mobility će namaknuti 1,485 milijardi kuna. U dokumentu stoji kako je projekt trenutno u fazi razvoja autonomnog vozila. To znači da je prvi prototip već dovršen te da se radi na razvoju verifikacijskih prototipova koji će imati sve karakteristike finalnog vozila.

U sljedećoj fazi planiran je razvoj ukupno 60 prototipova te autonomne električne platforme i baterijskog sustava. No, flota od 700 robotaksija koja je predviđena za Zagreb, a čija je serijska proizvodnja planirana za 2024., neće biti financirana europskim novcem, već iz drugih izvora sredstava Project 3 Mobilityja.