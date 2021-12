U Hrvatsku je stigao koktel Ronapreve koji će se oboljelima od covida davati intravenozno. Predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Ivo Ivić, za Slobodnu Dalmaciju govori koliko je lijek Ronapreve "velik korak" u suzbijanju pandemije i da li su ga već dali nekom pacijentu.

"Nismo ga dali još nijednom pacijentu, jer ga nismo još ni dobili mi u Splitu. Radi se o venskom lijeku (daje se u venu, op.a,) koji je veoma skup i koji u konačnici neće značajnije utjecati na suzbijanje pandemije", kaže Ivić.

Neće ga moći dobiti svatko

"Zašto neće značajnije utjecati u suzbijanju pandemije? Pa upravo zato jer je jako skup i jer ga neće moći dobiti svatko. Moći će ga dobiti samo oni pacijenti kod kojih je on neophodan da bi se osoba oporavila, odnosno da ne bi zapala u još teže, životno ugrožujuće stanje. A tu će se raditi o kroničnim bolesnicima, kao što su dijabetičari, imunokompromitiranim osobama, ostalim teškim bolesnicima... No, kojima će se pacijentima moći davati taj lijek, još uvijek ne znamo, jer uputstvo moramo dobiti napismeno, a još ih nismo dobili", veli Ivić.

Lijek je jako skup i ni puno bogatije države od Hrvatske neće ga moći dati svim svojim stanovnicima, oboljelim od covida. Inače, njegova je cijena oko 15 tisuća kuna.

Neće uvelike utjecati na pandemiju

"No, kada bi i mogli to bi bilo nemoguće. Naime, svakom pacijentu, koji bi trebao primiti taj lijek, morala bi se napraviti kompletna medicinska obrada, u vrlo kratkom roku, kako bi se ustanovilo zadovoljava li on propisane uvjete za primanje tog lijeka. I tada, bi se moralo sve organizirati, naći mjesto i ljude koji bi davali taj lijek, jer se on, kako smo već rekli daje u venu. A, to je organizacijski nemoguće, odnosno, kada bi svakom pacijentu davali taj lijek, stvorili bi se nerješivi organizacijski problemi, jer nema dovoljno ni ljudi koji bi nadzirali davanje lijeka u venu, a ni prostora gdje bi smjestili sve te ljude koji bi primali lijek", pojasnio je za Slobodnu Dalmaciju Ivić.

"Dakle, dobro je da je lijek došao, da je na tržištu, ali on neće ni u Hrvatskoj, a ni u svijetu, u velikoj mjeri utjecati na pandemiju. Cijepljenje je još uvijek najbolji izlaz iz pandemije i jedino procijepljenošću možemo pobijediti covid - 19 pandemiju", zaključuje izv. prof. dr. sc. Ivo Ivić.