IVICA TODORIĆ IMA MISTERIOZNU NAJAVU: ‘Borim se protiv korupcije. Uskoro ćete vidjeti što spremam!’

I dok Todorić najavljuje kako će politički aktivirati za boljitak Hrvatske zaboravlja da se još nalazi pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna

Ivica Todorić, bivši vlasnik bivšeg koncerna Agrokor u Dnevniku Nove TV je kazao kako se misli politički aktivirati.

“Borim se protiv ove nevjerojatne korupcije i pomalo sam pri kraju. Moram prvo to pobijediti, a onda idem dalje. Ovo s Agrokorom je najveća korupcijska afera u povijesti u ovom dijelu Europe.

U KOJEM SVIJETU ŽIVI TODORIĆ? Uvjeren je da su svi protiv njega. Kaže da je on gradio Hrvatsku, ali nije čitao ugovore i ništa nije znao

Ja se energično i ozbiljno te na jedan pametan način borim protiv toga. Kad to pobijedim, onda ću nastaviti dalje”, rekao je Todorić uz najavu da nećemo dugo trebati da vidimo što to on sprema.

A za što ga se sve tereti?

I dok Todorić najavljuje kako će politički aktivirati za boljitak Hrvatske zaboravlja da se još nalazi pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna. U trenutku kada je izručen Hrvatskoj iz Londona, završio je u Remetincu ne bi li vrlo brzo izašao uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna i zabranu napuštanja Zagreba. Početkom rujna protiv njega i još tri osobe podignuta je optužnica kojom ih se tereti da su oštetili Agrokor za 1,25 milijuna eura.