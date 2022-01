Veliki broj novozareženih u Hrvatskoj svakako se može pripisati i omikron varijanti o kojoj još uvijek malo znamo.

Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je na N1 televiziji gdje je ustvrdio da je dobra stvar ako stvarno dolazi do pada broja hospitaliziranih.

"Broj testiranja je, međutim, još uvijek upitan jer ne znamo točno koliko se testira, ne znamo je li uopće postotak testiranih relevantan i moramo biti oprezni. Omikron je i dalje opasan, ali nam na dugi rok nudi određeni pozitivni optimizam da će se kolektivni imunitet razvijati brže i da ćemo iz ove pandemije uz dodatno cijepljenje moći prijeći u endemski oblik ove bolesti”, rekao je Đikić.

"Ako imate više od 50 posto pozitivnih, gotovo da i ne treba testirati. No ono što je građanima važno je, ne samo da zaštite svoje obitelji, nego i za radna mjesta, pogotovo bolnice i socijalne ustanove i upravo zbog toga je važno da se osigura dodatno testiranje za one kojima je neophodno i važno je da to testiranje bude točno, precizno i na vrijeme napravljeno. Mislim da je tu bilo dosta problema u sustavu, pogotovo sada kada to moraju raditi i liječnici opće prakse, mislim da je to dodatno nepotrebno zbunjivanje liječnika i ljudi, a trebali smo napraviti puno više točnih, relevantnih centara koji mogu testirati one kojima je to potrebno”, rekao je.

Dobre strane omirkona

Objasnio i koje su dobre strane omikrona.

“Omikron ima dvije komponente koje su važne za znati. To je da širi puno brže i da je evolucijski postao kao master širenja ovog virusa i to nas podsjeća na prehladu, koja je zbog blažih simptoma postala tolerantna bolest koju svake godine prođemo bez problema. Druga komponenta je da omikron djeluje na gornji dio respiratornog trakta pa ne uzrokuje toliko teške bolesti pluća", objasnio je Đikić.

Ipak upozorio je da kod osoba koje su starije i u rizičnim skupinama, omikron još uvijek uzrokuje smrtnost, pogotovo u ovako velikom broju širenja.

"Tijekom proljeća moramo i dalje biti oprezni, a nakon toga ćemo moći optimističnije gledati na ljeto i tada ćemo građanima moći ponuditi i nove vrste cjepiva koje će možda biti specifično za omikron, ili ona koja će ciljano djelovati na različite vrste i varijante koronavirusa, a možda budu razvijena i ona koja će se davati preko sprejeva, dišnih puteva i na taj način ćemo do kraja godine ovu pandemiju podvesti pod kontrolu i prevesti je u endemske oblike”, rekao je.

Tko će se sve cijepiti?

Dodao je i kako je važno ne cijepiti ljude prečesto s previše doza.

“Vidjelo se da je svaka od doza imala značajan zaštitni utjecaj, a ne negativni utjecaj na stvaranje zbunjujućeg ili nekontroliranog imunološkog odgovora na cjepivo. I u tom smislu ženstvene preporuke bile su opravdane. Ubuduće moramo imati kalendar cijepljenja i grupacije koje će biti cijepljene na temelju znanstvenih podataka”, rekao je Đikić.

“Vjerujem da će nova cjepiva biti ponuđena onima koji će biti najugroženiji i vjerujem da će to biti zemlje s manjom procijepljenošću i da će to biti starije osobe i osobe koje su zdravstveno ugrožene. Na temelju tih podataka moći ćemo pokazati veću solidarnost tako da dijeljenjem tih cjepiva na one kojima su najophodnija pomažemo i zemljama koje su već procijepile svoju populaciju. Kada pogledate podatke, zemlja u kojoj je puno procijepljenih, vrlo mali broj završava u bolnici, ljudi prebolijevaju tu bolest blago i upravo radi cijepljenih i mladih koji imaju omikron on se širi jako brzo, a da ni ne znamo jer testiranja nisu na vrijeme. Imate začarani krug, no on će se produljiti još na mjesec dva”, objašnjava.

Tvrdi kako već dugo pokušava prenijeti poruku javnosti da je u ovom trenutku, to jako ozbiljna bolest koja utječe na zdravstveni sustav.

"U Hrvatskoj je i dalje neopravdano velik broj umrlih. I zato Vlada i Stožer trebaju donositi pravilne načine komunikacije s građanima da shvate da to nije jedna od blagih prehlada sada, da to nije bolest koju možemo ignorirati nego moramo i dalje biti agilni i aktivni i na vrijeme reagirati. Zasad je to ozbiljna i vrlo opasna bolest”, dodaje.

'Svi znamo što je uzrok visokoj smrtnosti'

“Teško ćete vratiti 13.000 umrlih u Hrvatskoj, to je vrlo visoki broj na broj stanovnika. Što je uzrok tome, vjerojatno svi znamo. Mislim da je ta cijela saga, koja traje oko stožera, načina donošenja odluka, vrlo dugo čekanje na donošenje potrebnih odluka, dovelo do toga da se manje brine oko umrlih, a više oko politike. Sve to nije dobro i Hrvatska nema puno razloga biti zadovoljna ni sretna da smo među 10 najgorih zemalja po broju umrlih na broj stanovnika”, rekao je Đikić.

Naposljetku je rekao kako je sada najvažnije dati podršku zdravstvenom osoblju u bolnicama koje je premoreno i preopterećeno.

“Trebalo bi se pravim PR-om prenositi svim građanima da je odgovornost Vlade, Stožera i građana da se nose maske i smanjuju kontakti i se kada smo pozitivni uklonimo iz društva. Građani također moraju preuzeti svoj dio odgovornosti da bismo smanjili broj umrlih”, zaključuje Đikić.