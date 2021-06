Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o cijepljenju. Đikić kaže da ljudima treba ponuditi edukativno motivirajuća kampanju gdje će shvatiti zašto je važno upravo sad se cijepiti.

"Evo jedan primjer sa znanstvene strane, sada je ljeto imamo puno vitamina D, to poboljšava imunološki sustav i ako netko želi idealno vrijeme to je sada jer će nas za 6 mjeseci, ne samo sa protutijelima nego i s memorijskim stanicama taj imunitet braniti od virusa koji će zasigurno biti i sljedeću zimu već u nama“, kazao je.

Na pitanje kako komentira mjere u Pakistanu, gdje neće biti moguće koristiti mobitele ako se ne cijepe, govori da takve restriktivne kampanje neće uspjeti u Europi.

"Čini mi se da su Vlada i Stožer malo usporili s kampanjom jer ona kampanja koja je bila prije nekih 6 mjeseci 'Misli na druge', to očigledno danas ne funkcionira u Hrvatskoj. Rekli ste sami da padaju brojevi i treba se nešto reaktivirati. Treba poslati ove male poruke ciljanim grupama, da li su to ruralne, urbane sredine ili su mladi ili profesionalci, za sve njih moramo imati pažljive dobro planirane i jasne poruke da se ljudi odluče cijepiti", smatra, navodeći da bi za primjer mogli uzeti kampanje u Americi i Njemačkoj, gdje ljude privlačite na temelju malih poruka koje kažu: "Sad je dobar imunološki sustav, cijepite se, sljedeća zima će biti slobodna, ako bude postigli kolektivni imunitet".

idealno vrijeme da se cijepimo

Iako brojke padaju i mjere se popuštaju, Đikić smatra da bez obzira što nemamo virusa oko nas, sada je naš imunološki sustav pripreman za primanje antigena, stvaranje odličnog humoralnog, ali i staničnog imuniteta. Zato bi se, navodi, trebali cijepiti oni koji se nisu.

"Upravo u jesen i zimu kada će sigurno doći novi sojevi, nove varijante tada ćemo mi kao pojedinci biti zaštićeni, a u isto vrijeme naš imunološki sustav bit će najoptimalnije spreman za borbu s novim virusima", nadodaje.

Na pitanje je li sada vrijeme za potpuno otvaranje i popuštanje mjera, kaže da je najvažnije biti odgovoran.

"Odgovoran znači da testiramo na vrijeme, da znamo gdje nam se pojavljuju virusi, na primjer sad imate svadbe uskoro ćete imati ljeto, noćne klubove, ako ćemo imati pažljiva testiranja u tim sredinama i vidjeti gdje nam se pojavljuje i širi virus, ne samo od domaćih kućanstva nego i od turista tada ćemo moći ljudima preko ciljanih mjera poslati zaštitne mehanizme da se to ne raširi kao što smo imali to nažalost prošlo ljeto jednu dosta slabu kampanju, testiranja, pripremljenost testiranja, to smo danas naučili da je jako važno i vjerujem da je Hrvatska spremna na to".

Lijek će biti jako važan u borbi protiv koronavirusa

Maske, kaže, su sastavni dio zaštite nas i društva, no misli da će u određenim situacijama maknuti maske jer nisu više potrebne. Na otvorenom kaže nema ih potrebe sada nositi. Na lijeku za koronavirus radi se već godinu i pol.

"Upravo završavamo jedan zanimljivi projekt. Objava će biti sljedeći tjedan. ali ono što je moja poruka široj javnosti da samo cijepljenjem nećemo pobijediti virus, ući ćemo u kontrolu virusa, sljedeća godina virus će biti oko nas, mi uistinu trebamo pravilne, ciljane lijekove protiv koronavirusa kojima ćemo moći pomoći i onim ljudima koji dobe virus", rekao je Đikić.

Hrvatska je 15. u svijetu po broju umrlih, a Švedska je 35. Đikić kaže da je dosta teško uspoređivati zemlju sa zemljom.

"Mi dobro znamo zašto su Šveđani na 35. mjestu, dobro znamo na kakav način se oni ponašaju kulturno i zašto su njihove mjere, iako izgledaju nominalno niže, su jako bile funkcionalne. Problem Hrvatske je bio 10. i 11. mjesec kada je politika zbog različitih razloga ignorirala virus tada smo postavili bazu ovog velikog broja umrlih. Kada smo naučili lekciju, uveli smo pravilne mjere, dovoljno stroge, a u isto vrijeme prilagođene kulturi naših ljudi", rekao je.

Đikić vjeruje da smo u ovoj godini napravili i dobro pokazali pravilne mjere na pravi način.

Kaže da ne želi forsirati da do 1.srpnja imamo 50 posto procijepljenih. "Ono što moramo građanima reći je cijepite se sada tijekom ljeta, jer kad počne jesen, tada morate biti zaštićeni za jesen i zimu, za nove sojeve virusa koji će vjerojatno dolaziti", zaključio je Ivan Đikić u razgovoru za RTL.