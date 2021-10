Visoke brojke zaraženih koronavirusom posljednjih nekoliko dana komentirala je epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Iva Pem Novosel. Podsjetimo, u Hrvatskoj je jučer zabilježen 1851 novi slučaj zaraze, a neslužbeno se doznaje da je brojka zaraženih tim virusom danas nešto manja - 1758.

Pem Novosel za N1 je kazala da su brojke "očekivane s obzirom na doba godine".

'I dalje smo među zadnjima po procijepljenosti'

"Zahladilo je, aktivnosti se povlače u zatvorene prostore i automatski je omogućen lakši prijenosa virusa. Sljedećih tjedana očekujemo, nadamo se blagom rastu, teško je to unaprijed prognozirati, ali nadamo se da će do kraja mjeseca uzlazna faza epidemije doći do najveće razine, do tzv. platoa”, rekla je.

Epidemiologinja je istaknula da o tome kako će izgledati situacija ne ovisi samo virus, već i naše ponašanje. “Uz relativno slabu procijepljenost, još uvijek smo među zadnjim zemljama u Europi, ne možemo se pohvaliti iako se još uvijek ljudi cijepe, još uvijek dolaze. Počela je i primjena treće, odnosno booster doze. Ovih dana će sigurno biti nešto veće gužve na punktovima za cijepljenje”, poručila je Pem Novosel.

Uskoro cijepljenje protiv gripe

Govoreći o cijepljenju protiv gripe, epidemiologinja je kazala da cjepivo ovih dana stiže u Hrvatsku i da potom slijedi distribucija na teren i dogovor kada kreće cijepljenje. "Vjerojatno kraj desetog ili početak jedanaestog mjeseca”, otkrila je, dodajući da se nada podjednakom interesu kao i prošle godine.

Osvrnula se i na zaraznost, odnosno na povećan broj zaraženih u kolektivima, primjerice škola. “Nije neobično s obzirom da je školska dob uvijek dob kada se te respiratorne infekcije vrlo lako šire i to je jedna od dobnih skupina gdje su respiratorne infekcije najučestalije, tako je bilo i ranije sa sezonama gripe. Struka zna da je školska dob najbrojnija skupina gdje se te infekcije najlakše šire baš zbog uvjeta gdje djeca šest-sedam sati provode u školama, u tim kolektivima, ako se prostori ne provjetravaju redovito, na malim su razmacima. Onda dolazi do lakših prijenosa infekcija”, rekla je Pem Novosel ističući da je "jako zastražujuć" rast broja preminulih.

" Činjenica da imamo 27, 20 umrlih u jednom danu, to je stvarno velika brojka. To je nešto što želimo izbjeći, da se barem taj broj preminulih smanji", rekla je Pem Novosel te ponovno pozvala građane da se cijepe i pridržavaju mjera.

"Znam da je svima dosta, da su zasićeni, to je potpuno razumljivo, ali moramo apelirati da je još uvijek uzlazna faza četvrtog vala epidemije i zaista moramo paziti. Svi koji spadaju u rizične skupine neka se idućih dana posebno paze", naglasila je.