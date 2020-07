ISTRAŽIVANJE OTKRILO: Mala djeca mogu biti veliki prijenosnici zaraze – zna se i razlog zašto je tako

Sasvim mala djeca mogla bi stoga biti veliki prijenosnici virusa u stanovništvu, sugerira studija objavljena u četvrtak u medicinskom časopisu JAMA Pediatrics

Postotak genetskog materijala koronavirusa u nosu djece do pet godina veći je od 10 do 100 puta od onoga u starije djece i odraslih, otkriva američka studija objavljena u četvrtak.

Sasvim mala djeca mogla bi stoga biti veliki prijenosnici virusa u stanovništvu, sugerira studija objavljena u četvrtak u medicinskom časopisu JAMA Pediatrics. No hipoteza studije koju su proveli znanstvenici dječje bolnice Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital i sveučilišta Northwestern University proutriječi dosadašnjim tvrdnjama.

‘Što je više genetskog materijala virusa prisutno, to je on zarazniji’

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tjednima nastoji postići otvaranje škola i vrtića u saveznim državama kako bi se potaknuo oporavak gospodarstva. Od 23. ožujka do 27. travnja, znanstvenici su uzimali uzorke iz nosa skupine od 145 pacijenata koji su bolovali od lakšeg do umjerenog oblika bolesti covid-19, i to tjedan dana od pojave prvih simptoma u tih osoba.

Pacijenti su bili podijeljeni u tri skupine: 46 djece mlađe od pet godina, 51 dijete u dobi od 5 do 17 godina te 48 odraslih osoba u dobi od 18 do 65 godina. Znanstvenici su u dišnim putovima skupine male djece našli prisustvo SARS-CoV-2 u količini “10 do 100 puta većoj” nego u drugim dvjema.

Ističu da je laboratorijska studija dokazala sljedeće: što je više genetskog materijala virusa prisutno, to je on zarazniji.

Ostaje pitanje širenja koronavirusa među djecom

“Posljedično tomu, mala djeca mogu biti veliki prijenosnici zaraze SARS-CoV-2 u stanovništvu”, kažu autori. “S obzirom na uobičajeno ponašanje male djece postavlja se pitanje širenja SARS-CoV-2 u toj dobnoj skupini kada se sanitarne mjere ublaže”, zaključili su.

Do danas je bilo malo istraživanja tog aspekta širenja zaraze. Osim što studija može pomoći u sagledavanju zdravstvenih implikacija, autori smatraju da rezultati mogu pomoći u provedbi cijepljenja kada jednom cjepivo protiv covida-18 postane dostupno.

Prema jednoj studiji provedenoj u Južnoj Koreji, djeca u dobi od 10 do 19 godina prenose virus jednako kao i odrasli u jednom kućanstvu, no djeca mlađa od devet godina prenose ga manje.

