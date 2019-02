ISPREPADANI MATURANTI KAO ZLATNE KOKE: Je li moralno ovo što rade pojedini profesori u školama?

‘Ako se 12 godina školovanje može nadoknaditi tečajevima, čemu onda uopće ići u školu, neka idu samo na pripreme, ovo je stres za nas i njih. Tko će im reći nemoj ići na pripreme, kako mu to uskratiti kad na svakom roditeljskom sastanku govore kako im je matura samo jednom u životu, kako im budućnost o tom ovisi. Evo, moj sin želi privatnu poduku iz fizike, jer je čuo kako u njegovoj gimnaziji nisu dovoljno dobri profesori iz tog predmeta. I tako gotovo svi njegovi prijatelji. Pa o gimnaziji govorimo, je li to normalno?’, pita se jadan ogorčeni roditelj

Gotovo sva privatna učilišta na širem splitskom području oglašavaju kao ona na kojima su predavači eminentni profesori splitskih srednjih škola koji znaju sve o državnoj maturi. Pritom naravno maturantima nude izvanškolske pripreme za državnu maturu za masne iznose navodeći kako čak 97 posto polaznika privatnih priprema upisuje faks na prvom roku.

Sve bi to bilo u redu kada se ne bi postavilo pitanje jesu li ti profesori na tom području u sukobu interesa i nisu li oni učenicima trebali znanje potrebno za fakultete trebali pružiti u redovnoj nastavi u školi te ako jesu zašto su đacima potrebne dodatne pripreme.

U razgovoru s učenicima Slobodna Dalmacija je doznala kako su mahom nesigurni i prepadnuti, sve češće pod marketinškim utjecajem privatnih učilišta. Strahuju kako maturu neće položiti ne ulože li dodatno u pripremu. Roditelji pak lude jer cijene priprema su vrtoglave, od tisuću do pet tisuća kuna.

‘Čemu onda uopće ići u školu?

“Ako se 12 godina školovanje može nadoknaditi tečajevima, čemu onda uopće ići u školu, neka idu samo na pripreme, ovo je stres za nas i njih. Tko će im reći nemoj ići na pripreme, kako mu to uskratiti kad na svakom roditeljskom sastanku govore kako im je matura samo jednom u životu, kako im budućnost o tom ovisi. Evo, moj sin želi privatnu poduku iz fizike, jer je čuo kako u njegovoj gimnaziji nisu dovoljno dobri profesori iz tog predmeta. I tako gotovo svi njegovi prijatelji. Pa o gimnaziji govorimo, je li to normalno? Zar to nije pokazatelj lošeg rada profesora, tko to vrednuje?”, govori za Slobodnu ogorčeni otac jednog maturanta.

U jednoj od privatnih škola, štoviše, hvale se kako su njihovi predavači dokazani profesori III. gimnazije koji će svojim iskustvom i znanjem direktno i otvoreno učenike pripremiti za najveće izazove. Tako ekipa splitskih profesora, piše Slobodna Dalmacija, koristi znanja, pristupe podacima i imidž svoje škole, kako bi privatno zaradili na onome što rade u redovnom javnom poslu.

U kontaktu s ravnateljima splitskih srednjih škola, pa i one III. gimnazije, odgovor u dali samo u predstavnici Prve i Pete gimnazije. Njihovi ravnatelji navode kako se pripreme za maturu dodatno odvijaju u samoj školi, dok ravnateljica Prve gimnazije navodi kako od njenih profesora, koliko zna, nitko ne radi privatno. Uz sve to dodaje: “Nitko od naših učenika ne bi trebao ići u privatne škole jer sve imaju u svojoj školi.”

Na pripremama za maturu vrte se deseci milijuna kuna

Za sektor priprema u kojem se godišnje vrte deseci milijuni, u Ministarstvu obrazovanja kažu da prepreka nema. Dodatna poduka uz plaćanje osobni je izbor, a za radnike ne postoji zakonske zapreke da izvan radnog vremena obavljaju druge poslove.

“Učenici koji postižu najbolje rezultate u ispitima državne mature izjavljuju da su njihova postignuća rezultat kontinuirana rada, a ne priprema u posljednjemu trenutku. Svake godine objavljujemo ispitne kataloge koji sadrže upute kako se pripremiti za polaganje pojedinih ispita. Objavljujemo i sve provedene ispite s točnim odgovorima i opisima bodovanja. Učenicima je uz kontinuirani rad i praćenje nastave to sasvim dovoljno za samostalnu pripremu državne mature”, poručuju, pak, iz Nacionalnog centra za vanjsko vredovanje.