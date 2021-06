Delaram Nafisi iz Irana došla je u Hrvatsku 2009. godine, a tijekom posjeta rodbini odlučila je i ostati. Iranka je pokrenula vlastiti biznis i danas je jedna od najuspješnijih strankinja u Lijepoj našoj. Kako je ispričala za "Dobro jutro, Hrvatska", Delaram se bavi zastupanjem hrvatskih tvrtki na Bliskom istoku - ona je sudski tumač i koordinatorica velikih poslovnih i gospodarskih projekata Irana i Hrvatske.

Iranka tečno govori hrvatski jezik, a kaže da je za to zaslužna činjenica što je od početka bila u dobrom društvu te da joj nije bilo teško naučiti jezik. Studirala je urbanizam, a njezin grad je Mashhad, drugi najveći u Iranu. Delaram smatra da su Hrvati i Iranci vrlo slični te vjeruje u teoriju da Hrvati potječu iz Irana.

"Zaista smo slični, nisam se morala mijenjati u Hrvatskoj, ja sam kakva jesam. U startu sam akceptirala taj ritam života u Hrvatskoj – dakle, da sjedim, brojim valove uz bevandu i karte, a zauzvrat dajem cijeli svijet", rekla je kroz šalu za "Dobro jutro, Hrvatska".

Ne smatra da je odlazak mladih iz Hrvatske veliki problem

Iranka ističe da joj je teško usporediti svoju zemlju s Hrvatskoj, osobito zbog činjenicu da Iran broji 80 milijuna stanovnika. "Možete zamisliti kako u gradu od 15 do 18 milijuna ljudi funkcionira promet. Ne daj Bože takav promet u Splitu. Bilo bi svega. Gorivo i energetika su u Iranu jeftiniji", govori Delaram.

Delaram veli da joj je čast zastupati 15 najjačih hrvatskih tvrtki za azijsko tržište. Dokaz kvalitete svih 15 tvrtki jest što su sve uspješne, kaže ona. Kada je posrijedi tema odlaska mladih iz Hrvatske, Iranka smatra da to nije velik problem. Inače, Delaram uz iransko ima i hrvatsko počasno državljanstvo.

"Nemam ništa protiv odlaska, dapače, imam puno kolega koji su Hrvati, žive u Njemačkoj i rade na izvozu hrvatskih proizvoda. Smatram da svaka mlada osoba treba biti najkorisnija svojoj zemlji, ma gdje god bila na svijetu. A da ostanu u Lijepoj našoj, ova zemlja bi bila još ljepša i uspješnija (...) Hrvate Iran pozitivno iznenadi jer tamo često idu s predrasudama", kaže.

'Nikada se u Hrvatskoj nisam osjećala kao stranac'

Spontanost i susretljivost ljudi jest ono što je Iranku u Hrvatskoj oduševilo. "Kada nešto krivo izgovorim na hrvatskom, objasne mi sa strpljenjem, tolerancijom i ljubaznošću, a to je rijetkost. Zapravo su ljudi ti koji me drže u Hrvatskoj. Ne znam bi li se vratila u Iran. Do prije pandemije jednom mjesečno sam bila na Bliskom istoku. Mislim da sam ovdje stvorila drugi dom, tako da mi je teško živjeti bez da sam u Hrvatskoj, a jednako tako i bez da sam tamo", kaže Delaram.

Zbog pandemije bila joj je otežana posjet obitelji u Iranu pa ih godinu dana nije vidjela. No, nada se da će uskoro tamo otputovati. Bila je u mnogo država te često putuje, mjesečno leti oko 10 puta. Ipak, Hrvatska joj je i dalje najdraža te ističe da se ovdje nikada nije osjećala poput stranca.

Za kraj, Delaram je za emisiju "Dobro jutro, Hrvatska" zaključila "kako ovoj državi treba biti korisna".