Zbog inflacije mogle bi rasti i rate kredita. Jedna od reakcija Europske centralne banke na inflaciju mogla bi biti i povećanje referentne kamatne stope, što bi mjesečnu ratu kredita moglo povećati i do 20 posto, kaže se u prilogu RTL-a Danas. Sve u svemu, vrijeme niskih pa i preniskih kamatnih stopa je gotovo. Dužnik kredita od 100.000 eura na 30 godina po kamatnoj stopi od 3,15 posto, plaća mjesečnu ratu od oko 430 eura. Kada bi kamata porasla za 1,5 postotnih poena, dužnik bi mjesečnu ratu plaćao čak 85 eura, odnosno oko 630 kuna više, izračunali su novinari RTL-a.

Iz Vlade kažu da su kamatne stope na sve vrste kredita na povijesno niskim razinama, a ako do povećanja i dođe, početkom iduće godine će se smiriti.

Vujčić jesenas najavio rast kredita i do 20 posto

"Očekujemo određeni pritisak i mogućnost rasta kamatnih stopa relativno sporo i ne naglo, međutim, usporavanje će biti sigurno činjenicom ulaska Hrvatske u europodručje", kazao je Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera.

No, guverner HNB-a Boris Vujčić još je prošle jeseni najavio mogućnost rasta kredita i do 20 posto, ali mu je na to premijer Andrej Plenković odgovorio: "Neka on to malo sam objasni. Ako on nešto misli o tome, neka nam priopći pa da vidimo što je."

Oporba poručuje da bi Vlada od dijela naraslih prihoda proračuna trebala pomoći građanima.

"Porast prihoda od PDV-a je u doba inflacije veći. I pazite sad ironije, svi u državi žive teže, a državni proračun se puni bolje", kazao je šef SDP-a Peđa Grbin.

Dizati kredit ili ne? Bolje sačekati do ljeta

A financijski stručnjak Hrvoje Japunčić na pitanje je li sada vrijeme za podizanje kredita, kazao je da je ovo pandemijska, a ne ciklična inflacija.

"Rekao bih da je generirana nedostatkom ponude u pandemijskim uvjetima poslovanja, logistike, distribucije. Zato osobno očekujem da će poboljšanjem pandemijskih uvjeta poslovanja u idućih nekoliko mjeseci doći do normalizacije, do povećanja ponude, automatski i do ukupnosti koja će regulirati da će inflacijski trendovi u ljeto biti niži", kazao je Japunčić u RTL-u Danas.

Ako doista bude tako, dodaje, tada ni Europska centralna banka neće biti pod snažnim pritiskom da podiže kamatne stope. "To je odgovor na pitanje dizati kredit sada ili pričekati. Mislim da bi trebalo pričekati", kazao je Japunčić.

On smatra da će već na ljeto stvari biti mnogo jasnije te da će to biti vrijeme za konkretnije odluke. Prema njegovom mišljenju, ulaskom Hrvatske u eurozonu nestat će valutni rizik podizanja kredita.

"Da živimo u nekom relativno normalnom okruženju, ulaskom u eurozonu došlo bi do snižavanja kreditnog rizika i kamatne stope imale bi prostor možda čak i za znatnije snižavanje", kazao je Japunčić za RTL.