Gostujući u HRT-ovom Studiju 4, imunolog Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci govorio je o tri najveća mita koja kruže o Covidu-19 i cijepljenju, a osvrnuo se i na dezinformacije koje kruže društvenim mrežama te zarazu nogometnog reprezentativca Ivana Perišića. Na pitanje hoće li nas opet prevariti ljetno zatišje epidemije i činjenica da u Hrvatskoj nismo uspjeli procijepiti 50 posto populacije do početka ljeta, Jonjić je kazao da je kampanja intenzivna i da još uvijek postoji nada da se ostvari taj cilj.

Začuđen padom interesa za cijepljenje

"Očekivali smo da će procijepljenost biti veća i to je prilično razočaranje. Ne samo za Vladu koja ga je organizirala nego i za javno zdravstvo kao takvo", kazao je.

Čudi ga i pad interesa za cijepljenje.

"Zdravstveni djelatnici i mi znanstvenici stalno govorimo da je cjepivo nešto prirodno. Kad dobijemo nekakvu infekciju, naš imunosustav prirodno reagira na to. Cjepivo nije ništa drugo nego imitacija prirodne infekcije, ali na način koji je ciljan. Mikroorganizmi imaju trikove da izbjegnu kvalitetu imunog odgovora, cjepivo je zapravo napravljeno tako da potiče fokusirano imuni odgovor", rekao je Jonjić.

Upozorio je i na opasnosti po turističku sezonu.

"Prošle godine, čim se u nekoj turističkoj zemlji pojavilo malo više slučajeva, druge zemlje su iz raznih gospodarskih interesa nagovarale svoje građane da ne idu tamo. Sada, recimo, imamo preporuku da se ne ide na područje Zadra. To je realna opasnost, baš kao i nove varijante virusa. Što se brže virus bude širio, brže će generirati novu varijantu", kazao je.

'Izgleda da nas cjepivo štiti. To je užasno puno!'

Jedan od mitova je, kaže da se cijepljeni ne mogu zaraziti.

"Cjepiva ne štite dovoljno sluznicu našeg dišnog sustava, naprosto jer se protutijela ne mogu u toj količini tamo naći i ljudi koji su se cijepili mogu se ponovno inficirati, čak lagano i oboljeti. Ali za sada izgleda da nas cjepivo štiti od bolesti. Ali to je puno. Pobogu, to je užasno puno!", ustvrdio je.

U nekim zemljama poput Izraela i Velike Britanije već se spominje mogućnost novog lockdowna.

"Britanija je zemlja u kojoj ima jako puno cirkulacije ljudi. Bilo je za očekivati da će tamo među prvima doći delta varijanta. Ona će sada biti i kod nas, bit će posvuda jer je jednostavno brža i jača. Međutim, što se tiče mjera koje te zemlje poduzimaju, nitko nije rekao da cjepiva ne štite. Cjepiva štite u većini slučajeva od bolesti. Blagu bolest je moguće dobiti, nigdje dosad nisam pročitao da je bila teška bolest kod cijepljenih, zdravih ljudi. Međutim još uvijek veliki broj ljudi nije procijepljen, čak ni u tim zemljama", rekao je dodavši kako je kod ove bolesti teško govoriti o imunitetu krda, no zaključuje kako se definitivno treba cijepiti jer se tako štitimo od bolesti i širenja virusa.

'Nikada nije bilo govora da je riječ o sezonskom virusu'

Na pitanje zašto virus nije nestao s toplim vremenom, Jonjić je kazao da nikada nije ni bilo govora o tome da je riječ o klasičnom sezonskom virusu.

"Ako postoje mikrookoliši u kojima se virus može prenositi s jedne osobe na drugu, on će se prenijeti bez obzira na vanjsku temperaturu. On će se reducirati naprosto zato što ultravioletne zrake uništavaju virus, ali i dalje će se širiti, kao što vidite", rekao je.

Iznio je i procjenu epidemiološke situacije u Hrvatskon na jesen.

"Ako ostane 50 posto ljudi neprocijepljeno mi vrlo lako na jesen, pogotovo s ovim bržim varijantama, možemo ponovno doći u situaciju lockdowna, a to nitko ne želi. Poruka je da svatko od nas mora biti na neki način svoj epidemiolog i shvatiti: Ja sam bolestan i moram se testirati. Ako sam pozitivan, moram izbjegavati okupljanja".

'Meni je ovo s Perišićem pomalo suludo'

Komentirao je i zarazu u redovima naše nogometne reprezentacije, a u tom smislu i dvojbu treba li biti javno poznato tko se cijepio, a tko nije ili ne želi.

"Ja nisam pravnik i ne znam. Meni je to sve pomalo suludo. Nije problem što je Ivan Perišić, bez obzira je li se cijepio ili ne, dobio Covid. I ako se cijepio mogao je biti pozitivan, zarazio bi se možda na utakmici s drugim igračima koji u to doba nisu znali, kao što je primjerice bilo u slučaju sa Škotskom. Sve je to moguće, sve je to ljudski. Ali je li netko cijepljen ili ne, stvarno ne mogu odgovoriti na to pitanje. Što se mene tiče kao osobe, meni to nije nešto što spada u kategoriju da treba štititi podatak je li netko cijepljen ili ne. Meni je to tako prirodno da je netko cijepljen", kaže.

Na društvenim mrežama, ističe, snažan je utjecaj ljudi koji nemaju veze s imunologijom niti s virusologijom niti s cjepivima.

"Oni polaze od dogmi da to ne treba, da je to krivo, i to se vrlo efikasno širi. Mi očito nismo pobijedili u toj kampanji i trebamo učiniti sve da se i dalje cijepimo. Meni je neshvatljivo da u jednoj civiliziranoj državi u kojoj su ljudi prilično školovani, imamo takav zazor od cijepljenja, a istovremeno prihvaćanje nekih argumenata koji zapravo nisu argumenti. Cijepljenje je za sada jedini način kako se mi možemo masovno zaštititi od bolesti, a u velikoj mjeri i od širenja virusa, zaključio je.