Hrvatska javnost danas priča o uhićenjima koja su se dogodila, a ista je komentirao Mostov Nikola Grmoja, koji kaže da mu je zanimljiv tajming, kazao je za N1.

"O aferi vezanoj za Advent govorilo se dugo, a sada je DORH konačno krenuo u akciju. Čini mi se da DORH kreće u akciju kada akteri nekih afera izgube moć i utjecaj. Dok je tu bio Bandić bilo je uhićenja, ali ne i epiloga. Nadam se da sada neće doći do toga da nemamo pravosudni epilog”, rekao je Nikola Grmoja.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je rekao da je ovo dokaz da pravosuđe nije HDZ-ovo i da su institucije neovisne.

“Jasno je da institucije u Hrvatskoj nisu neovisne. Institucije nisu neovisne, DORH radi po nalogu Andreja Plenkovića, za što imam dokaze. Premijer je pogođen izjavama predsjednika koji govori da je pravosuđe HDZ-ovo". Sada je vrijeme da se pokaže da ono nije takvo.

Nacionalna sramota

"Ako je ravnatelj HRT-a uhićen pod ovakvim optužbama, to je nacionalna sramota. To nije konačno utvrđivanje krivice, ali potrebno je ići u smjenu i imenovanje novog ravnatelja”, rekao je Grmoja.

Dodao je kako je bilo tko koga predloži HDZ upitan zbog muljanja sa zakonom.

“Postavljam pitanje institucijama – treba li sve iz Kluba u Slovenskoj posebno ispitati, kao i njihovu imovinu i njihove veze”, rekao je Grmoja.

Što se tiče rasprave oko čelne osobe Vrhovnog suda, kazao je kako će se na kraju Svi akteri ipak dogovoriti.

“Milanović je bio svjestan da Zlata Đurđević neće postati predsjednica Vrhovnog suda. Uvjeren sam da će se oni dogovoriti oko kandidata kada dođu do neke točke prijepora”, kazao je Grmoja.

Rekao je i kako on traži da mu skinu imunitet, jer me ga ne štiti ni od čega.

“Prozivam DORH da me mogu goniti za klevetu, no iako iznosim teške optužbe – ne događa se ništa. Pripuz se služi tužbama kako bi utišao one koji žele govoriti javno o svemu”, kazao je Grmoja.

Osobama koje se ne žele cijepiti bih ostavio slobodu da se ne cijepe

Što se tiče zatvaranja izazvanih epidemijom koronavirusa, kaže kako smatra da se ekonomija mora održati.

“Prebolio sam koronavirus i vjerujem da za većinu zdravih ljudi ona nije nikakva opasnost. Nisam znanstvenik, no istraživanja su pokazala da za zdrave ljude uglavnom nije opasna. Uvjeren sam da treba biti oprezan, ali ekonomiju ne možemo zatvoriti.

Osobama koje se ne žele cijepiti bih ostavio slobodu da se ne cijepe. Došli smo u situaciju da se neke stvari tvrdo i kategorički iznose. Nisam antivakser, ali trebamo čuti i drugu stranu. Možemo doći u opasnost da ugrozimo ljudska prava i slobode.

Ne smijemo doći u fazu da se ništa ne propituje. Kao slobodarska stranka ne želimo dopustiti da se ugroze nečija prava. Protiv sam cijepljenja djece u školama, ali ako netko želi cijepiti – nemam ništa protiv. Nisam za to da se nekoga diskriminira na osnovu toga je li se cijepio ili nije”, kazao je Grmoja.

'Bili smo protiv zakona'

SDP je uputio interpelaciju o radu Vlade zbog prepore obnove nakon potresa.

“Jedina opcija koja je govorila da je zakon o obnovi loš, pored Davor Nađija, bili smo mi. Mi smo bili protiv zakona. Mi smo tvrdili da je zakon loš”, kazao je.

Što se tiče svjetonazorskog pogleda njegove stranke, kaže kako se oni žele obraćati biračima od centra nadesno. “Mnogo je bolje što smo se profilirali, jer je lakše djelovati”, dodao je.

Kazao je kako država treba pametnije raspolagati svojim novcem.

“Problem je što je mnogo toga u državnom vlasništvu, a država je loš gospodar. Imamo primjer gdje financiramo vjetroelektrane, a nemamo određenje toga što je to strateški interes. Energetika, poljoprivreda – oko toga treba posebno brinuti, a država ne treba biti vlasnica hotela. Trebamo rasteretiti naše poduzetnike…”, kazao je.