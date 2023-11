Iduće godine čak tri puta izlazimo na izbore. Osim izbora za Europski parlament čiji je datum već poznat, čekaju nas i parlamentarni, ali i predsjednički izbori. I dok je kampanja za parlamentarne izbore već krenula, a sa sobom nekako automatski povlači i kampanju za europske izbore, utrku za predsjedničke izbore još ćemo neko vrijeme čekati.

Kako stvari stoje, ta će se kampanja zahuktati nakon što prođu parlamentarni izbori, a tko će se sve upustiti u nju, još se uvijek ne zna. Na nedavni upit novinara hoće li ići po drugi mandat, predsjednik Zoran Milanović odbio je dati odgovor na to pitanje, uz opasku da to sigurno neće otkriti još neko vrijeme te da su takva pitanja trenutno gubljenje vremena.

'Neka mu je sa srećom'

Iako Milanović ne otkriva svoje planove, u političkim se kuloarima već naveliko spekulira o HDZ-ovom kandidatu. Takozvani "probni baloni" već se puštaju pa je nedavno izašla vijest da bi HDZ kao svog kandidata želio vidjeti Dragana Primorca. No, bivši ministar i bivši predsjednički kandidat izgleda da nema baš takve ambicije, a na upit RTL Direkta nedavno je odgovorio da "očito svi osim njega znaju za kandidaturu".

Nema sumnje da HDZ očito ima problem s odabirom svog kandidata, jer kako je rekla saborska zastupnica Vesna Vučemilović, "tko god izađe na megdan predsjedniku Milanoviću, neka mu je sa srećom".

Britak na jeziku, Zoran Milanović ne libi se izgovoriti ono što misli pa makar to izazvalo reakcije ne samo domaće, već i svjetske javnosti. Vjerojatno niti jedan predsjednik do sada nije izazvao toliko zanimanje svijeta zbog svojih izjava kao što je to pošlo za rukom Milanoviću.

Izniman je retoričar, elokventan je i načitan te vrlo lako u svakoj debati izdominirati svoje suparnike. Činjenica je i da ga se mnogi slabije potkovani političari malo i pribojavaju, jer ako te Milanović uhvati u "žrvanj", što je primjerice na svojoj koži osjetio bivši ministar obrane Mario Banožić, taj ne pušta.

Vjerojatno je toga svjestan i drugi najveći politički retoričar u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković, koji će se morati dobrano namučiti da pronađe dobrog protukandidata Milanoviću ako se ovaj odluči na drugi mandat. Primorac se super uklapa u priču. Znanstvenik je, pametan je, elokventan je, no nekako nije realno da će sam Primorac pristati ući u tu bitku, koja je, gledajući iz ove perspektive, izgubljena ako Milanović odluči ići po još jedan mandat.

Ljevica i centar 'osuđeni' na Milanovića

Iako se mnogi u političkim krugovima ne slažu s njegovom retorikom te je smatraju neprimjerenom jednom predsjedniku, činjenica je da aktualni predsjednik uživa veliku podršku građana, koja se možda malo i podebljala tijekom mandata otkako je Milanović na neki način počeo "koketirati" i s desnicom. Sada ima fanove i lijevo i desno i na centru, a politička ljevica, desnica i centar su u velikom problemu koga postaviti njemu za protukandidata.

Ljevica pogotovo, jer se ne slažu sa svim Milanovićevim stavovima, a s druge strane svjesni su da neće moći iskopati predsjedničkog kandidata koji će se moći suprotstaviti čovjeku koji je nekada predvodio lijevu Vladu u Hrvatskoj. Tu je najviše u problemima SDP, jer htjeli-ne htjeli, na kraju će morati pregristi ponos, zaboraviti na neke Milanovićeve izjave koje im nisu sjele te podržati svog bivšeg šefa, baš kao i ostatak lijevih političkih stranaka.

Iako na političkom centru zadnjih nekoliko godina niču neki novi likovi, niti tu baš nema kandidata koji bi mogli parirati Milanoviću. Najisturenija politička persona na centru trenutno je splitski gradonačelnik Ivica Puljak, no s obzirom da on kao papagaj već neko vrijeme ponavlja da treba srušiti HDZ s vlasti, sumnjamo da ima ambicije kandidirati se za predsjednika države. Za premijera - e to je već druga priča i tu bi se Puljak sigurno jednog dana rado vidio.

Konačno, dolazimo i do desnice koja je u najvećem problemu. Milanovića podržati ne smiju iako bi možda neki i htjeli, a na radaru nigdje osobe koja bi mu se mogla suprotstaviti. Most, koji je na prošlim predsjedničkim izborima podržao Miroslava Škoru, a koji se usput u politici negdje izgubio jer od njega već duže vrijeme nismo ništa čuli, vjerojatno će kandidirati Ninu Raspudića ili Mariju Selak Raspudić, a koje će onda podržati i Hrvatski suverenisti s kojima je Most dogovorio suradnju za nadolazeće izbore.

Mostov kandidat, ili bilo koji drugi kandidat s desnice, grist će dio HDZ-ovog kolača, a što ih ponovo dovodi u nezgodan položaj – em nemaju kandidata koji bi mogao parirati Milanoviću, em će njihov kandidat izgubiti dio glasova.

Puno imena iz HDZ-a

Svojevremeno se govorilo da bi predsjednički kandidat mogao biti šef Sabora Gordan Jandroković, a spominjao se i akademik Željko Reiner. Jandroković se izborio za dobru poziciju koju će vjerojatno htjeti sačuvati i nakon parlamentarnih izbora ako ih HDZ opet osvoji. Ako pak izgube, Jandroković bi možda i mogao parirati Milanoviću (uostalom, već smo svjedočili njihovim prepucavanjima iako su obiteljski povezani). Što se pak tiče Reinera, on je možda ipak preslaba karika za okršaj s predsjednikom s karakterom.

Što s Anušićem?

Zadnjih dana spominje se i još jedno ime s HDZ-ovog popisa, a to je ono Ivana Anušića, koji je nedavno preuzeo dužnost ministra obrane, a za kojeg je Nacional ovog tjedna pisao da ga mnogi HDZ-ovci vide kao potencijalnog predsjedničkog kandidata.

I zaista, Anušić bi bio mogao biti dobar izbor, jer od svih nabrojenih, jedino bi se on mogao pošteno obračunati s Milanovićem. Ima gard, ima stav, ne libi se reći što misli, a privukao bi i velik dio desnog biračkog tijela s obzirom da slovi za čovjeka koji je politički puno desnije od premijera Plenkovića i njegovog HDZ-a.

No, o Anušiću kao kandidatu će premijer razmišljati samo ako izgube na parlamentarnim izborima. Javna je tajna da su njih dvoje u zategnutim odnosima, a stavivši ga na poziciju ministra, premijer je kupio mir u stranci prije izbora i teško da će to htjeti prokockati. No, izgube li, Plenkoviću će se tresti stolica šefa HDZ-a i da ponovo kupi mir u kući, Anušićeva kandidatura bila bi dosta dobar potez.

Ali i u tom slučaju pitanje je koliko bi zapravo glasova, osim onih stranačkih, Anušić uspio potegnuti, jer Milanović je "pipke" pustio na sve strane. Iz današnje perspektive, kada novi ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da ne razmišlja o predsjedničkoj kandidaturi, ispostavlja se da Zoran Milanović zapravo nema konkurenciju te mu je slobodan put do još jednog predsjedničkog mandata.

Povratak Kolinde?

Iako je za sada sve na strani Milanovića, jedna bi osoba ipak mogla uzdrmati njegovu kandidaturu odluči li se za drugi mandat. Ona koja može mobilizirati mase i koja uživa simpatije naroda je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Možete ju ne voljeti i 'hejtati', ali bivša predsjednica je jedina koja bi se znala uhvatiti u koštac s Milanovićem, jer to je uostalom već jednom i prošla. Pitanje je samo želi li ona to, s obzirom da se trenutno bavi nekim sasvim drugim stvarima te je u njima i vrlo uspješna.

Tko će na Milanovića i hoće li uopće Milanović ići u reizbor, doznat ćemo tek nakon parlamentarnih izbora kada će stvari biti puno jasnije. Do tada, ne sumnjamo da će još puno "probnih balona" s imenima raznih političkih aktera kao potencijalnim protukandidatima Zoranu Milanoviću biti pušteno u javnost...