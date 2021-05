Vlada je odlučila kupiti Dessault Rafale, višenamjenske francuske borbene zrakoplove, a tu odluku je za N1 komentirao vojni analitičar Igor Tabak. Stručnjaci i političari su se podijelili kada je u pitanju nabava borbenih zrakoplova i postavljalo se pitanje jesu li bolji ovi ili oni. Kada je odluka pala većina je ujedinjena - francuski avioni su odličan odabir.

"To ne čudi. S jedne strane, Hrvatska je odabrala avione koji su na papiru najbolji, čisto komadno. To je tip tehnike koje se našao u ovoj konkurenciji kao iznimka, to je avion druge klase od ovih drugih ponuđenih. Svima jasno da je Vlada preuzela odgovornost, kao što je preuzela u ožujku 2018. kad je donesena odluka o kupnji Baraka. Vlada je ponosna na odluku, a oporba čeka jer puno je tu još posla. Osim toga, u ovom natječaju se nisu u obzir uzimali gospodarski elementi, cijeli kriterij je izbačen van jer ga većina nije nudli. To bi išlo na korist samo jednom ponuđaču", govori Tabak za N1.

'Zadržavanje vlastitog ratnog zrakoplovstva daleko je bolje'

Upitan bi li Hrvatska mogla imati problem što nije odabrala druge avione, poput primjerice ponudu SAD-a, Tabak odgovara da politički gledano Hrvatsku nitko neće kritizirati naglas čak i ako je "jako nezadovoljan izborom". "To se jednostavno ne radi. Sve zemlje s kojima smo razgovarali su nam prijatelji i partneri. No to ne znači da se nek stvari ne bi mogle iza zavjesa odraziti, ali to ćemo vidjeti kroz koju godinu", komentirao je analitičar.

Francuski borbeni avion

Tabak smatra kako je zadržavanje vlastitog ratnog zrakoplovstva daleko bolje od plaćanja drugima da štite naš zračni prostor.

"Mislim da na dulji rok ta opcije ne bi baš ni bila jeftinije, a nije pitanje samo 12 aviona, već se veže tu puno dodatnih stvari i zato su sve analize pokazivale da nam trebaju avioni. Odustanak od ratnog nadzvučnog borbenog zrakoplovstva je jedan od rijetkih poteza perom kojim se odmah snižava čitava tehnološka razina ovog društva i države", drži Tabak.

'Nije ništa konačno riješeno'

""Bit ću malo kvaritelj veselja i primijetiti da još ništa nije riješeno, kao što nije bilo ni u trećem mjesecu 2018. kada smo se odlučili za Barake. Treba ispregovarati ugovor, potpisati ugovor, treba početi zaprimati avioni, pripremiti infrastrukturu, krenuti s obukom pilota…

Ogromni su tu izazovi s velikim stepenicama, neke su teške i skupe, neke kadrovski problematične. Ima tu još gomila posla, Hrvatska je izabrala jako ambiciozan put upsona prema željenom vrhu", rekao je Igor Tabak za N1.