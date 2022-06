Vlada Republike Hrvatske u ponedjeljak je na telefonskoj sjednici donijela dvije uredbe kojima je spriječila da cijene goriva drastično porastu. Idućih mjesec dana, cijene se neće dirati pa građani mogu barem na kratko odahnuti. No, ono što se svi pitaju jest što će biti nakon toga? S druge strane, građanima situaciju dodatno otežavaju i sve veći računi za plin i struju koji su od 1.travnja poskupjeli. U studiju Net.hr-a gostovao je energetičar Igor Grozdanić, koji se osvrnuo na goruća pitanja u sektoru energetike u Hrvatskoj.

Na početku razgovora, rekao je da su Vladine mjere uobičajene i dobrodošle. "Svi iz energetske struke podržavaju te mjere, one su takve kakve jesu. To je jedino što se i može manje-više napraviti da se ne dira budžet. Sve ostalo je, što se kaže, teorija zavjere", rekao je Grozdanić.

"Vlada je napravila to što je napravila u trenutnoj situaciji. Međutim, trebali bi početi razmišljati malo dugoročnije i razmišljati za jednu širu sliku i oko naftnih derivata i oko promjena industrijske politike i svega", konstatirao je. Smatra da bi Vlada zajedno s industrijom trebala više raditi na promociji i mehanizmima obnovljivih izbora energije, jer tu dosta zaostajemo.

Upitan može li ovo ograničavanje cijena dovesti do toga da se cijene dignu nakon što mjere prestanu važiti, Grozdanić kaže da je to moguće. "Kažem, pozdravljam ovu odluku Vlade, mislim da je to ono što se može učiniti u ovom trenutku. Vlada bi treba sjesti s igračima na tom tržištu i porazgovarati. Mjesta ima i s jedne i s druge strane, još uvijek nitko nije ugrožen", kaže Grozdanić.

Rusku naftu teško je supstituirati

"Činjenica je da manjka ruske nafte, činjenica je da ta nafta slabo dolazi, jednostavno je nema, a potražnja za naftnim derivatima raste. Dolazi ljetna sezona, građani kreću na godišnje odmore, više je automobila na cestama i veća je potrošnja, a nafte nema", kaže Grozdanić, dodajući da je teško supstituirati rusku naftu.

"Može se iz Republike Irana, može se iz Venezuele. Venezuela je daleko, dok je Iran pod sankcijama", objašnjava ovaj stručnjak. Problem je, kaže, i u transportu. "Manje se transportira naftovodima, više bi se trebalo brodovima. Međutim, brodova nema, niti starih niti novih", pojašnjava.

"Došlo je do reorganizacije čitavog tog sektora tako da je transport nafte danas ugrožen. Covid je uzeo danak u zadnjih dvije, dvije i pol godine", rekao je Grozdanić.

Ističe da moramo napraviti konačni 'switch' na obnovljive izvore, pa i u prometu. Države EU trebaju pomoći građanima da naftu i naftne derivate što brže izbacimo iz potrošnje.

Govoreći o plinu i dostatnosti LNG terminala za naše potrebe, Grozdanić kaže da je LNG terminal jedna složena priča koju dugo prati. Kaže da postoji ideja da se taj terminal proširi. "Hrvatska je dobra što se tiče plinske industrije. Imamo LNG terminal, imamo jako dobru infrastrukturu. Tu je Hrvatska jako dobra. Ne trebamo se bojati za opskrbu, jedino što se trebamo bojati za cijene", rekao je. Kaže da nam ne može nitko baš samo tako uzeti plin iz LNG-ja te je mišljenja da tu neće biti problema ove zime.

Plin kao prijelazno rješenje i u prometu

Smatra da je Hrvatska i u prometu trebala krenuti s plinom, posebno u teškom prometu, odnosno kod prijevoza kamionima. "Trebalo je biti čak šest punionica. Imamo jednu u Bakru, i jednu u probnom pogonu. Nažalost, obje su zatvorene jer su cijene dosta visoke. Međutim ono što je prijelazno rješenje u prometu je plin. On uz obnovljive izvore energije može jako dobro zamijeniti dizel. Država bi tu trebala ući u subvencioniranje, jer su naši auto prijevoznici ugroženi ovim cijenama", rekao je Grozdanić u studiju Net.hr.

Na pitanje može li zaista doći do toga da litra benzina dođe do 20 kuna kao što se govorilo, Grozdanić je mišljenja da je to ipak malo zastrašivanje. "Nafta i naftni derivati su trenutno problem, problem su zbog ove ljetne sezone. Treba više obratiti pozornost na cijene prirodnog plina i cijene električne energije", smatra Grozdanić, koji kaže da će naftni derivati s vremenom trebali konačno otići u povijest.

Grozdanić smatra da su obnovljivi izvori energije već sada postali zrela tehnologija koja se može povoljno instalirati i izgraditi. Njihovim korištenjem ubrzat ćemo energetsku tranziciju koja će dovesti do veće uporabe i proizvodnje energije od strane građana te male i srednje industrije, a konačni cilj, kaže ovaj stručnjak, je da građani upravljaju svojom potrošnjom i proizvodnjom energije.

Što je još rekao o cijenama struje i plina te obnovljivim izvorima energije, pogledajte u cijelom video intervjuu.