Iako je prosinac mjesec u kojemu se većina ljudi raduje i odbrojava dane do najvećeg kršćanskog blagdana, puno naših sugrađana odbrojava dane od mirovine do mirovine, od dječjeg doplatka do dječjeg doplatka. Puno je i samohranih roditelja koje muči pitanje hoće li moći išta priuštiti svome djetetu za Božić. Kaže nam to Marijana Matešić, predsjednica Humantarne udruge Dobra volja.

Ta udruga ne samo za Božić, nego i cijele godine brine o stotinjak potrebitih obitelji diljem Hrvatske. Nažalost, broj takvih obitelji svakodnevno se povećava.

'Raduju se sitnicama: ciglici kave, pregači,čolkoladi…'

''Potres je napravio svoje, a ljudi još uvijek čekaju u kamp-kućicama. Nakon tog strašnog događaja, obilazili smo veći broj obitelji sa tog područja pa smo tako ostali u kontaktu i oni su i dalje naši korisnici. Većina njih se razveseli ciglici kave, pregači,čolkoladi…'', priča nam predsjednica Humanitarne udruge Dobra volja.

Matešić upozorava i na nasilje u obitelji kao sve veći problem.

''Sve je više majki s djecom, koje su skupile hrabrost i pobjegle od zlostavljača, ne bi li im djeca živjela u normalnom okruženju. Znamo svi kakva su djeca. Oni slušaju od svojih vršnjaka što će dobiti za Božić i potajno se nadaju da će i njih dočekati bar paketić slatkiša jer su i oni bili dobri. Želje te djece zaista su skromne. To su one osnovne stvari koji bi svako dijete trebalo imati: čizmice, jaknica, slušalice, bonovi, baloni…'', kaže.

'Djedica' Luka Stepančić razveselit će djecu

Zbog svega toga, HU Dobra volja sa svojim je 'dobrim vilenjacima' i 'djedovima Božičnjacima' i uoči ovog Božića krenula na "turneju". Svake godine u njihovu humanitarnu akciju uključeni su vrhunski sportaši.

''I ove godine naš 'djedica' bit će rukometni reprezentativac Luka Stepančić. Njemu se djeca vesele, a posebno Karlo (na slici prilikom lanjskog darivanja) koji ima distrofiju mišića, a sport mu je sve i po cijele dane gleda utakmice. Prošli Božić, Luka Modrić mu je poklonio potpisanu knjigu i dres. Njegova liječnica kaže da mu je srce zbog toga toliko jako lupalo i da smo napravili čudo. Eto male stvari čine čuda'', kazuje Marijana Matešić.

''Puno je usamljenih i zaboravljenih, ali dat ćemo sve od sebe da obiđemo što veći broj obitelji i što više mališana'', dodaje i unaprijed zahvaljuje svim ljudima dobre volje i volonterima koji su i do sada pomagali i koji će im i ubuduće pomoći.

Na stranicama HU Dobra volja može se vidjeti kome je udruga pomogla i na koji način te koje su potrebe. Dežurstvo imaju organizirano u Konjšćinskoj 38, u zagrebačkoj Dubravi. Ovoga tjedna dežurstvo je organizirano u petak, 16. prosinca, od 16 do 18 sati. Informacije o prikupljanju donacina mogu se vidjeti i OVDJE na Facebook stranici udruge pa tko ima dobre volje neka pomogne Dobroj volji.