HRVATSKE VODE: ‘Mi nikad nismo upravljali uređajem na crpilištu Jelas u Slavonskom Brodu’

Hrvatske vode priopćile su kako nikada nisu bile u posjedu niti upravljale uređajem za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na vodocrpilištu Jelas u Slavonskom Brodu, koje je u posjedu i na upravljanju slavonskobrodskog Vodovoda d.o.o.

“Hrvatske vode nikada nisu bile u posjedu niti su upravljale uređajem za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na crpilištu Jelas u Slavonskom Brodu”, stoji u priopćenju Hrvatskih voda upućenom javnosti.

“Da je crpilište Jelas u posjedu i na upravljanju Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod ukazuje i činjenica da su vodu distribuirali i naplaćivali građanima protekla gotovo dva desetljeća uz godišnje analize vode o kojima je također brigu trebalo voditi isključivo stručno osoblje Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod, sukladno svim zakonskim propisima koje je upravitelj/isporučitelj javne vodne usluge dužan raditi”, dodaje se.



Hrvatske vode pritom podsjećaju da su Vodovodu d.o.o. Slavonski Brod za izgradnju pogona za preradu vode i uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na crpilištu Jelas u Slavonskom Brodu izdane dvije građevinske dozvole, 10. studenog 1997. i 16. veljače 2001. godine, te uporabna dozvola 31. ožujka 2003. godine.

Sve obavlja Vodovod d.o.o.

“Vodovod d.o.o. Slavonski Brod je bio investitor izgradnje, izvršen je tehnički pregled izvedenih radova, ishođena je uporabna dozvola za izgrađeni uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na crpilištu Jelas u Slavonskom Brodu te njime do danas upravlja Vodovod d.o.o. Slavonski Brod”, zaključuju Hrvatske vode.

Naglašavaju kako je ugovorom od 27. svibnja 2010. godine izvršeno knjigovodstveno usklađenje u poslovnim knjigama u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima jednako kao što je učinjeno i za 40-tak drugih vodovoda i jedinica lokalne samouprave, te da je također u spomenutom ugovoru stoji da crpilištem Jelas i uređajem za kondicioniranjem vode za ljudsku potrošnju upravlja stjecatelj odnosno Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

Rok nije ispoštovan

Ministar Tomislav Ćorić izjavio je u utorak kako je dio ekološkog incidenta u slavonskobrodskom vodovodnom sustavu mogao biti spriječen da se na odgovarajući način održavalo vodocrpilište Jelas, što je u nadležnosti gradskog Vodovoda, odnosno grada Slavonskog Broda. Državni tajnik Mario Šiljeg rekao je kako se filter s aktivnim ugljenom na vodocrpilištu Jelas koji služi sprječavanju ekoloških incidenata, trebao pravodobno zamijeniti još 2010. godine, a to nije učinjeno.

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara danas je vezano za pitanje izmjene aktivnog ugljena u filteru vodocrpilišta Jelas rekao kako se o izmjeni od prije dvije godine razgovara s Hrvatskim vodama. Naveo je da je Vodovod tvornicu vode preuzeo od Hrvatskih voda 2010. godine kada je ona već bila u uporabi desetak godina Ako je trebalo to učiniti, Duspara tvrdi da su to trebale Hrvatske vode, dodavši kako stručnjaci procjenjuju da je aktivni ugljen potrebno mijenjati svakih 15 do 20 godina.