Za dio Hrvatske upaljen je crveni i narančasti meteoalarm. Izdana su upozorenja za jake i orkanske udare vjetra uz obalu, a u kontinentalnom dijelu upozorenja za snijeg. DHMZ upozorava i na poledicu. Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.

Snijeg je jučer stvorio velike probleme u Zagrebu. Tijekom jutra u dijelovima grada vladao je prometni kaos, do podneva dogodile su se čak 34 prometne nesreće, a dio autobusnih linija nije vozio, piše Danas.hr. Na ceste i nogostupe padala su stabla i grane pa su vatrogasci odradili tridesetak intervencija. Na hitnoj je završilo desetak ljudi zbog ozljeda i lomova izazvanih padovima. U zagrebačkom Zavodu za hitnu medicinu upozoravaju na moguće poledice i pozivaju starije sugrađane da izlaze samo ako je to prijeko potrebno.

Zagrepčani su jutros krenuli na posao našli su se u problemu. "Nisu posipali sol, jedna gospođa je pala, nema ni busa, ne mogu na posao", rekla je Marina koja je pomogla gospođi da ustane.

Hladan vikend, mećave i poledica

Državni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za subotu. Izdana su upozorenja za jake i orkanske udare vjetra uz obalu, a u kontinentalnom dijelu upozorenja za snijeg. DHMZ upozorava i na poledicu. Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Poziva se i na oprez zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama.

"U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Oblačnije će se zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C."

Opasna pojava prijeti

Poledica se očekuje i na cestama pa se savjetuje da očistite snijeg i led sa svojeg vozila prije uključivanja u promet uz obavezno korištenje zimske opreme na vozilu. Civilna zaštita objavila je preporuke svim građanima za spriječavanje padova:

ako morate izaći hodajte očišćenim nogostupima i stazama polako, malim kratkim koracima i gledajte ispred sebe dok hodate

ako hodate uz zgrade ili ispod drveća budite oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led

nosite obuću s gumenim i hrapavim potplatima koji smanjuju klizanje

ruke držite izvan džepova i nemojte nositi teške predmete u ruci jer vam mogu ugroziti ravnotežu

prilikom silaska niz stepenice držite se za rukohvat