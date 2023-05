Sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić, sada sutkinja na Visokom kaznenom sudu i predsjednica Udruge za mlade, govorila je na N1 o dva masovna ubojstva koja su se prošloga tjedna dogodila u Srbiji. Posebno je komentirala slučaj 13-godišnjeg dječaka koji je u osnovnoj školi ubio osmero svojih kolega i zaštitara te ranio još šestero djece i učiteljicu.

Sutkinja je istaknula da u vrijeme kada smo bili sigurne zemlje kriminalitet maloljetnika i djece ispod 14 godina nije bio velik

"Svi smo iznenađeni, ali i nismo iznenađeni. Očekivali smo loša ponašanja djece koja ne prepoznajemo, a ne prepoznajemo ih jer nemamo dobre službe preveniranja, psihologa i službe za mentalno zdravlje koje smo ukinuli 90-ih. Pozdravljam odluku našeg ministra da razmišlja o vraćanju tih centara za mentalno zdravlje gdje će se roditelji moći besplatno obratiti”, kaže sutkinja.

Ističe da smo zaboravili posvetiti pažnju djeci koja su žrtve nasilja u školi i da je zdravlje djece nešto što treba prepoznavati u vrtiću, do četvrtog razreda i da stručnjaci poput pedijatra trebaju reći zbog čega je neko dijete jako povučeno, nema prijatelja, zašto ga djeca buliraju, da ne promakne dijete iznad 10 godina, a da nismo prepoznali da ima problema.

'Ne znači da će biti ubojica do kraja života'

Na pitanje o tome je li moguće da je u pitanju neprepoznata duševna bolest kod 13-godišnjaka koji je ubio osmero djece i jednu odraslu osobu, sutkinja kaže da rijetko imamo neubrojivog maloljetnika, za kojeg bi psihijatar rekao da ne razumije što radi i da nije znao kakva će biti posljedica.

"Sve do 18. godine ne možete reći je li dijete duševni bolesnik. On možda ima nekih simptoma, ali u adolescenciji je toliko drugih faktora da ne možete sa sigurnošću reći je li to bolest… Građanima je lakše kad kažemo da je netko luđak ili duševni bolesnik međutim, 95 posto počinitelja kaznenih djela su zdrave osobe koje savršeno znaju što su učinile i čije je takvo ponašanje uzrokovano nizom faktora. Nemojmo prebacivati lopticu na dio 'on je psihopata, bolesnik, takav je rođen' - nismo li ga mi uvjetovali da se tako ponaša?”, komentira sutkinja.

Na pitanje, može li se rehabilitirati dijete ako je s 13 godina ubilo devetero ljudi, sutkinja kaže da svaka država određuje dobnu granicu od koje će, prepotpostavlja, dijete razumjeti što čini i da za to treba kazneno odgovarati. Podsjeća da je u Hrvatskoj 14 godina granica ispod koje dijete nije u stanju sve razumijeti te ga se ne tretira policijom, državnim odvjetnikom i sudom već putem drugih ustanova. Kaže da je općenito moguća resocijalizacija djece ispod 14 godina, ali ovisi kako će se društvo prema njima postaviti.

"Ako ćemo ga prozvati, reći puno ime i prezime, onemogućiti mu da se dalje školuje, ako ga nećemo staviti u drugu obitelji ili u obrazovni sustav… To što se jednom ponašao delikventno, koliko god to strašno zvučalo, da je veliki broj mrtve djece iza takvog ponašanja, to ne znači da je njegovo ponašanje takvo da će biti ubojica do kraja života. Ovo što kažete da će ići u dom, neće ići. Kad si kazneno neodgovoran ne možeš ići u popravni dom, možeš u đačke domove, imati udomiteljsku obitelj, obitelj u rodbinskom odnosu, ali to će biti odluka građanskog suda, barem kod nas u Hrvatskoj”, objašnjava sutkinja.

'Ne znači da je on zločinac…'

Na pitanje hoće li 13-godišnjeg dječaka iz Beograda druge škole htjeti primiti nakon svega, sutkinja kaže da je osnovno školstvo obvezno, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji te da niti jedna škola nema pravo reći da neće prihvatiti dijete koje ide u osnovnu školu.

"Bez obzira na tu činjenicu, nema tog ravnatelja koji će to reći, da je to taj razlog. Osim toga, zašto bi ravnatelj znao da se radi o tom djetetu? To je kršenje privatnosti, to je prestrašno, da su objavili fotografiju, njegovo ime i prezime, imena i fotografije roditelja… Točno su rekli o kojoj je školi riječ, točno u koji razred je išao. Sve ono što je zabranjeno kad se izvještava o djeci i dječjem ponašanju. Radi se o djetetu, to nije zlotvor koji ima 60 godina i koji je počinio nešto sa sviješću i namjerom da nešto izigra", kaže sutkinja.

Dodaje da 80 posto svih delikventnih ponašanja su iz razloga jer djeca smatraju da se radi o igri, jer im je dosadno, jer smatraju da će se to dopasti njihovim vršnjacima…

"Djeca ne čine kaznena djela kao odrasli ljudi, nemaju namjeru 'ja se želim osvetiti'. U njegovom svijetu, čak i ako je mislio da su mu se rugali, mislim da je to pomalo njegovo igranje u onom dijelu igrica, ja ću napraviti nešto pa ću skinuti taj i taj broj vojnika… Nemojmo opet kao odrasle osobe razmišljati da je on odrastao. I ovo da je on radio plan i program, ne znači da je on zločinac, zlotvor, nego je samo u pitanju jedno vrlo pametno dijete koje je smišljalo način postupanja. Je zastrašujuće…”

Voditeljica je u ovom dijelu prekinula sutkinju te komentirala da ona govori trezveno i temeljem profesinalnog iskustva iznosi racionalan pristup koji je drugima teško prihvatiti. Na pitanje, što čeka oca, sutkinja kaže da sve ovisi o tome što će policija prijaviti, ali i o državnom odvjetniku, što će sve uočiti. Radi li se o zanemarivanju odgoja djeteta jer mu se pružala obuka iz korištenja oružja, je li u pitanju oružje koje je imalo dozvole za nošenje ili samo za čuvanje.