Plaće profesora u školama vruća su tema u javnosti. Razlog je jednostavan, zato što su iste preniske.

Zato smo proteklih godina i bili svjedoci brojnih prosvjeda radnika iz prosvjete koji su, među ostalim, tražili i veće plaće. Njihove plaće često ne prate stupanj obrazovanja učitelja i profesora.

Rezultat toga je da se hrvatska prosvjeta našla pod novim problemom, a to je nedostatak radnika. To ponajviše muči škole u ruralnim dijelovima zemlje. Stoga se vlada krajem travnja odlučila na povećanje osnovice za 4 posto koja se počela obračunavati s prvim danom svibnja. No 4 posto od malo je i dalje - malo.

Na samom dnu

Mnogi su se bijesni roditelji tijekom prosvjeda učitelja i profesora pitali: Imaju li oni pravo na ti? Pogled na novu ljestvicu koja hrvatske profesore stavlja u skupinu s kolegama iz EU govori da itekako imaju. Naime, ova nam ljestvica otkriva crnu istinu, a ona glasi da ljudi koji podučavaju našu djecu imaju uvjerljivo najmanje plaće od svojih europskih kolega.

Prosječna mjesečna bruto plaća profesora u osnovnoj školi iznosi 11.294 kune, što nas stavlja uvjerljivo na samo dno ljestvice. Primjerice, profesori osnovnih škola u Luksemburgu zarađuju gotovo šest puta više, odnosno 63.266 kuna, dok oni u Njemačkoj zarade mjesečno 50.187 kuna.

No pustimo nedostižne nam Luksemburg i Njemačku, i pogled na susjede izaziva jezu. U Austriji profesor u osnovnoj školi mjesečno prosječno zaradi 34.418 kuna, dok je u Italiji taj 24.333 kune. Najbliži, po primanjima profesora, su nam Mađari sa 12.415 kuna mjesečno, te Slovaci s 12.043 mjesečno.

Navikli smo gledati Hrvatsku pri samom dnu EU zemalja, ali ovo je ipak dno dna.