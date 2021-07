Sve smo bliže uvođenju eura, a prije nekoliko dana i službeno su objavljeni motivi koji će krasiti takozvani hrvatski euro. Odlučeno je tako da će se na našim kovanicama nalaziti šahovnica, kuna, geografska karta Hrvatske, glagoljica te Nikola Tesla.

Prema dosadašnjim najavama, Hrvatska bi euro trebala uvesti s 1.siječnjem 2023. godine, a prije nego euro i službeno postane valuta, morat će se odraditi brojne pripreme. Između ostalog, netko će trebati i izraditi taj silni novac. Tko će biti zadužen za tehničku realizaciju nekih važnih stvari oko uvođenja eura te kako će euro funkcionirati u početku, upitali smo Hrvatsku narodnu banku, iz koje su nam potvrdili da će se kovanice eura s nacionalnom stranom Republike Hrvatske izrađivati u Hrvatskom novčarskom zavodu.

"Izrada optjecajnoga kovanog novca eura s hrvatskom nacionalnom stranom može započeti najranije šest mjeseci prije dana uvođenja eura, odnosno nakon Odluke Vijeća EU-a da Hrvatska uvodi euro", kažu nam iz HNB-a.

Motivi su odabrani, no još dakako nije poznato idejno rješenje za iste. To bi se trebalo rješavati uskoro, a iz HNB-a kažu da će na temelju odabranih motiva Hrvatska narodna banka početkom kolovoza objaviti otvoreni natječaj za izradu idejnog rješenja (grafičkog prikaza) nacionalne strane kovanog novca eura.

Jedno vrijeme plaćat ćemo i kunama i eurima

S danom uvođenja eura kao nacionalne valute Republike Hrvatske, za optjecaj će se pripremiti dovoljna količina eurokovanica da se podmire potrebe svih građana i poslovnih subjekata, nadodaju iz HNB-a. Ono što sve građane zanima jest do kada će se moći paralelno koristiti i kune i euri.

"Tijekom prva dva tjedna od dana uvođenja eura u optjecaju će se istodobno nalaziti kune i euri, a trgovci bi ostatak novca kupcima trebali vraćati isključivo u eurima", pojašnjavaju iz Hrvatske narodne banke. Nakon isteka tog razdoblja euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja, nadodaju.

"U svrhu osiguranja nesmetanog prelaska na novu valutu, u kratkom prijelaznom razdoblju kuna i euro istodobno će imati status zakonskog sredstva plaćanja. Drugim riječima, građani će u prva dva tjedna počevši od dana uvođenja eura u trgovinama moći plaćati objema valutama. Po isteku dva tjedna od dana uvođenja eura, euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj", govore iz HNB-a.

Novac će se bez naknade moći zamijeniti prvih šest mjeseci. No, ako i nakon tog roka zaboravite promijeniti svoje kune u eure, one vam neće propasti. Naime, u prvih šest mjeseci od dana uvođenja eura banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. kunski će gotov novac mijenjati u eure u svim poslovnicama bez naknade, a u sljedećih će šest mjeseci za tu uslugu imati pravo zaračunavati naknadu.

"Nakon što istekne godina dana od dana uvođenja eura, banke će prestati pružati uslugu zamjene gotovog novca. Preostale novčanice i kovani novac kuna građani će moći mijenjati isključivo kod HNB-a, koji će to činiti bez naknade, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovani novac do isteka tri godine od dana uvođenja eura", kažu iz HNB-a.

Tesla opet posvađao Srbe i Hrvate

Zanimalo nas je i hoće li HNB izdati kakve kolekcionarske primjere kovanica za strastvene sakupljače novca. Za sada, o tome se još nije govorilo, jer kako nam kažu, "to pitanje nije još raspravljano na Komisiji za novac Hrvatske narodne banke".

Odabrane motive za hrvatske kovanice eura građani pozdravljaju, no interesantno je da je najviše glasova dobio motiv Nikole Tesle, koji je, interesantno, predložen zadnji.

No, nisu svi najbolje prihvatili činjenicu da će ovaj veliki znanstvenik krasiti hrvatski novac, a najviše kritika stiže iz Srbije, gdje je reagirala i tamošnja Narodna banka. Oni su priopćili da će, stave li Hrvati Teslu na kovanice, poduzeti određene aktivnosti.

U svojem su priopćenju istaknuli da bi to "predstavljalo prisvajanje kulturnog i znanstvenog naslijeđa srpskog naroda", jer se "slavni znanstvenik izjašnjavao kao Srbin po podrijetlu i rodu". Ako bi se njegov lik našao na hrvatskom novcu, "sasvim sigurno" bi bile "poduzete odgovarajuće aktivnosti prema nadležnim institucijama Europske unije", kazali su iz Narodne banke Srbije.

Hrvatski motiv na kanadskom dolaru

Na tragu motiva koji će krasiti naš euro, ekonomski analitičar Petar Vušković izrazio je žal što na hrvatskom novcu svoje mjesto nije pronašao izumitelj Mario Puratić, inače rođeni Bračanin.

Puratić je inače izumio Power Block, odnosno „Puratićevo vitlo“, sistem povlačenja mreža koji je u 50-im godinama donio pravu revoluciju u ribarstvu. Njegov važan izum našao je primjenu u svim brodovima svjetske flote od Japana, Amerike, Norveške do Afrike, a izumom je direktno povećan izlov svjetske ribe za 5 puta.

Važnost ovog izuma, nadodaje Vušković, prepoznali su Kanađani, pa se tako Power Block nalazi na njihovom novcu, odnosno na pet kanadskih dolara.