Dok naš ministar zdravstva sipa jadikovke, jer imamo mali postotak cijepljenih građana, ozbiljne države čine sve da ih bude više. Susjedna Slovenija ima sličan problem pa je propisala obvezne covid-potvrde.

Kako ne bi imali problema na poslu, kod frizera ili u trgovini, Slovenci su pohrlili na cijepljenje. Do sad je obje doze primilo manje od 50 posto njihovih građana. U njih spada i 7000 ljudi koji su se cijepili u utorak, što je duplo više negooli cijeloga prošloga tjedna.

''Smatram da su trebali sve ovo napraviti i ranije, prije godišnjih odmora. No, sada je nekako kasno. Ipak, podržavam ovu mjeru'', rekao je građanin Ljubljane za RTL.

Nekima je to represija pa su svoje nezadovoljstvo iskazali pred slovenskim Parlamentom. Ispočetka mirni prosvjed brzo se pretvorio u bakljadu i sukob s policijom po cijeloj Ljubljani.

Nikuda bez covid potvrda

Slična je situacija i u Italiji; i što se tiče covid potvrda i što se tiče nezadovoljstva. Iako je ondje s obje doze cijepljeno 65 posto građana, nitko ne može nikamo bez covid potvrde.

''Procedura je jednostavna za nas nastavnike. Dolazimo ujutro, pokazujemo svoju zelenu propusnicu i tek onda možemo ući u školu. Učenici ne moraju imati tu propusnicu'', rekao je učitelj Paolo Magagnol.

Slovenija i Italija ovim mjerama nastoje potaknuti ljude na cijepljenje. Može li i Hrvatska nešto naučiti iz njihova iskustva?

''Teško je u Hrvatskoj. Ovo što se kod nas događa je teatar apsurda, gdje imate hrvatskog premijera koji kaže da je njegov član znanstvenog savjeta prpošan, koji kaže da se ne trebaju nositi maske u školama i to sve pod maskom nerazumijevanja. To je posljedica gubitka povjerenja u znanost, građani ne znaju više koga pratiti'', komentirao je molekularni biolog Ivan Đikić, govoreći o Gordanu Laucu.

Izgubljeno povjerenje

On smatra da bi covid potvrde mogle potaknuti ljude na cijepljene, no ističe da su najvažnije i druge mjere te povjerenje koje građani u njih imaju. ''U proljeće 2020. mi smo imali najstrože mjere, ljudi nisu mogli iz jedne županije u drugu i svi su to podržavali. Danas zbog svih tih negacija postojanja virusa, točnih brojeva, realne opasnosti, ljudi to više ne žele pratiti. Prema tome, ako želimo nešto dovesti u Hrvatskoj u red, onda moramo pravilno komunicirati, imati točne podatke i kredibilitet'', rekao je Đikić.

Podaci su takvi da se u Hrvatskoj zasad cijepilo svega 52 posto građana te da ta brojka sporo raste. Nešto brže raste nepovjerenje rema Vladi, Stožeru i epidemiolozima, pa je za subotu najavljen novi anti-covid prosvjed "Festival slobode" u Zagrebu.