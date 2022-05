U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Narodne stranke - Reformisti, Natalija Martinčević, koja je između ostalog govorila o prijedlogu Reformista za postavljanje solara na krovove obiteljskih kuća i stambenih zgrada, a kojima bi se bitno smanjile cijene računa za struju. Ovaj prijedlog nedavno je predstavio šef Reformista Radimir Čačić, a Martinčević je u studiju pojasnila kako bi sve skupa funkcioniralo.

Kazala je kako smo danas svi više nego ikad postali svjesni naše energetske ovisnosti, ali i svjesni koliko energenti utječu na naš standard. "Povećanje cijena plina i struje u našim kućnim budžetima, to su ozbiljni novci. To postaje sve veći udar na građane, pa građani sve više promišljaju o modelima na koji način to promijeniti. Nešto što postoji i što se radi u Europi jedan duži niz godina, otvorila se prilika da se to pokrene i kod nas i nema nikakvog razloga da se to ne učini", rekla je Martinčević i dodala da se otvara mogućnost da građani na svoje obiteljske kuće i stambene zgrade stave solare.

Banke oformile kreditne linije za solare

"Za to treba tvrtka koja će vam to učiniti, te tvrtke postoje u Hrvatskoj, naše gospodarstvo se za taj dio pripremilo. Ne treba nikakvih posebnih mreža, jer sve postoji", rekla je.

Sve što treba, kada postavite solare, jest da dođe ovlaštena osoba iz HEP-a, to prikopča i to je sve. osim što ćete morati uložiti u solare, nije potrebna nikakva dodatna investicija.

Martinčević je rekla da su ove stvari prepoznale i banke koje su napravile kreditne linije za te projekte. "Dakle, vi dobijete kreditno zaduženje koje vam treba da ugradite solare, a rate kredita su u visini vaše mjesečne rate za struju, da to možete podmiriti i da to otplatite u nekakvih 4 do 5 godina, maksimalno 7. Vi nakon toga imate 20 do 25 godina besplatnu struju", kazala je saborska zastupnica.

"Mi smo računali kako to izgleda vezano uz prosječne račune za struju, to je našim građanima od 500 do 1500 kuna mjesečno manje troškova. Ako uzmemo ovu najmanju, 500 kuna, to su recimo srednji nekakvi stanovi i manje obiteljske kuće. Ako svaki mjesec uštedite 500 kuna, to vam je na nivou cijele godine 6000 kuna, to je jedna cijela prosječna plaća koja vama ostaje. To su ozbiljna sredstva i ozbiljna pomoć našim građanima", kazala je.

Potrebna je samo jedna Uredba

Sve što država treba učiniti jest odreći se PDV-a. "Cijeli model funkcionira na ovaj način na koji sam obrazložila ako država ne naplati PDV. Tu se država niti ne odriče ničega; ako vi nemate solara, onda nema niti PDV-a, država nema ništa. Ako se napravi solar, samo neka ne uzme tih 20 posto i onda ovaj model funkcionira", pojasnila je.

"Time bi mi u Hrvatskoj dobili ogromne uštede za naše građane, a naši građani bi bili energetski neovisni, ne bi ovisili o tome što će HEP sa strujom, što će Putin s plinom. I treća, posebno važna stvar: mi bi prešli s tih nekoliko stotina tisuća malih elektrana na zelenu energiju u Hrvatskoj, o kojoj svi pričaju, a nitko nije napravio apsolutno ništa po tom pitanju", kaže Martinčević.

"To je jedna vrlo jednostavan model. Sve što treba je samo Uredba Vlade da se donese. I to je sve", rekla je. Dodala je da će to biti jedna od prvih stvari na kojima će inzistirati kod novog ministra gospodarstva i energetike, Davora Filipovića, za kojeg je kazala da su pred njim veliki izazovi.

Što je još rekla o ratu u Ukrajini, rekonstrukciji Vlade, svađi premijera i predsjednika, pogledajte u cijelom intervjuu.