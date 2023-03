Živimo u vremenima kada je sve poskupjelo, a brojni građani zbog visokih cijena režija, hrane i generalno života strahuju da si ove godine možda neće moći priuštiti ljetovanje. Iako je tek kraj ožujka, u grupama na društvenim mrežama već sada se traže apartmani i smještaj za nadolazeće ljetne mjesece koji su pred nama.

Ono što se svi pitaju jest kakve će biti cijene smještaja ove godine i hoće li iznajmljivači, kao i sve u državi, poskupjeti? Stoga smo se bacili u potragu za apartmanima, odnosno – pregledali smo ponudu i cijene koje se traže za ovogodišnje ljetovanje.

Od 40 do 110 eura

Cijene ove godine zaista variraju. Dok neki nude smještaj po relativno prihvatljivim cijenama ispod 100 eura po danu, kod nekih se cijene penju iznad 100 eura. Primjerice, u periodu od 20.7. do 28.8., jednosobni apartman na otoku Pašmanu platit ćete 60 eura, dok ćete za trosobni morati izdvojiti 80 eura. U istom se terminu u Karinu Gornjem nudi moderni novouređeni apartman 2+1 za 110 eura. U Rogoznici pak ćete apartman koji se nalazi tik uz more platiti 70 eura po noćenju, a za istu ćete cijenu noćiti i u Turnju kraj Biograda na Moru.

U Rogoznici ćete tik uz more apartman u koji stane do 6 osoba u lipnju i rujnu platiti 110 eura po danu, dok se u sezoni odnosno u srpnju i kolovozu isti apartman naplaćuje 125 eura po danu.

Krajem lipnja i početkom srpnja na otoku Žirje primjerice nudi se apartman 2+2 izgrađen 2022. godine po cijeni od 80 eura, što je sasvim pristojna cijena s obzirom da boravite u novogradnji. U istom periodu u mjestu Bibinje kraj Zadra, dvosobni apartman platit ćete oko 100 eura.

U okolici Zadra u tom periodu mogu se pronaći apartmani gdje ćete noćenje platiti 50 eura.

Planirate li ljetovati negdje na otocima, pri mjerice na našem prekrasnom Hvaru, cijene i tamo dakako ovise o periodu u kojem dolazite. Primjerice, u Starom Gradu moderno opremljen apartman za dvije osobe od 01.06. do 14.06. platit ćete 80 eura, dok će cijena od 15.06. do 30.06. biti 90 eura. U srpnju i rujnu isti apartman naplaćuje se 110 eura, od 01.09. do 15.09. cijena pada na 90 eura dok ćete od 16.09. do 30.09. plaćati 80 eura.

U Supetru na Braču pak se apartman početkom srpnja može pronaći po cijeni od 60 eura.

Iako su srpanj i kolovoz najskuplji mjeseci, ako dobro pretražite, mogli biste i u tim mjesecima pronaći povoljne cijene smještaja pa smo tako naišli na oglas u kojem se apartman u periodu od 4.-14. kolovoza u Karinu Gornjem nudi za samo 40 eura.

U Senju ćete primjerice apartman za tri osobe u rujnu platiti 60 eura, dok će cijena istoga u srpnju i kolovozu biti 70 eura.

Čeka nas rekordna godina?

Cijene ove godine zaista variraju, no imajte na umu da je u toj varijaciji cijena zaista puno faktora – od blizine plaže pa sve do samog izgleda apartmana. Oni noviji i ljepši objekti drže cijenu te se brzo razgrabe, dok oni stariji budu nešto jeftiniji.

Inače, za nadolazeću sezonu predviđa se da bi mogla biti jako dobra unatoč visokoj inflaciji i poskupljenjima, a u prilog nam svakako ide to što smo postali dio Schengenskog prostora te su sada granice sa zemljama EU-a ukinute. To bi moglo pozitivno utjecati na dolazak turista iz Europe, a posebice na dolazak turista iz susjednih zemalja.

Neki smatraju da bi čak mogao pasti rekord iz famozne 2019. godine, odnosno da bismo mogli prijeći brojku od 20 milijuna gostiju.