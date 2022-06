Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prema kojem bi se trebali povećati maksimalni iznosi naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje. Prema novom zakonu, predlaže se povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće sa sadašnjih 5.654,20 kuna, što je 170% proračunske osnovice, na 7.500,13 kuna, odnosno 225,5% proračunske osnovice.

Osim toga, dodatan razlog za veselje imat će i očevi, za koje se u Zakonu uvodi novo pravo. Riječ je o plaćenom očinskom dopustu u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Svrha tog instituta koji se uvodi po Direktivi EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, kojom se nastoji osigurati provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca je, kako pojašnjavaju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta, a intencija je i povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust. Nove zakonske odredbe zasigurno će razveseliti roditelje, no pitanje koje se postavlja jest hoće li one pomoći demografskom oporavku Hrvatske.

Mjere smo trebali primjenjivati i prije

Demograf Stjepan Šterc smatra da neće. "To su standardne mjere koje su se morale primjenjivati i prije", rekao je Šterc u razgovoru za Net.hr.

"Već smo davno trebali donijeti odluku da žena kada uđe u porodiljskom razdoblje ima istu plaću kakvu bi imala i prije odlaska na porodiljni, to je prvo. Drugo, žena koja ima manju plaću, trebalo bi joj u porodiljnom razdoblju dići na prosjek Hrvatske i treće nezaposlena žena koja uđe u porodiljno razdoblje, treba imati naknadu", kazao je.

Šterc kaže da smo to trebali napraviti odmah jer su nam parametri i trendovi tako negativni da to mora zabrinuti svakog normalnog u ovoj zemlji. "To ulazi u takozvane tehničke demografske mjere koje su standard i oko kojih ne bi trebalo biti rasprave, ali one neće zaustaviti ovo što se nama događa", ističe Stjepan Šterc.

Što se tiče očinskog dopusta, Šterc smatra da je to trebalo odmah izjednačiti bez da smo čekali signal ili prijedlog i savjet iz EU. Smatra i da smo trebali uvesti model naknade za čuvanje djece u porodiljskom razdoblju i za bake i djedove, kao što to rade druge zemlje, kazao je Stjepan Šterc za Net.hr.