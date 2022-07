Zbog nestašice vode i velike suše, u Istarskoj županiji od ponedjeljka su na snazi prvi stupanj redukcije vode. Mjere će na snazi ostati do daljnjega, a koje je donijela Istarska županija uključuju zabranu korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena, upotrebe tuševa na plažama, pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza, pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica te pranje svih plovnih objekata (brodova, brodica, jahti i svih ostalih objekata za sport i razonodu koji nisu brodica).

Onima koji se ne pridržavaju mjera prijete velike kazne, a nadzor provođenja mjera redukcije obavljat će komunalni redari koji će uočene prekršaje prijavljivati Državnom inspektoratu. Državni inspektorat pak će prekršitelje djelomično ili potpuno isključiti iz vodoopskrbnog sustava, sve dok traju mjere redukcije.

No, nije samo Istra 'upalila' alarm zbog vode. Naime, danas je na službenim stranicama Općine Rakovica koja se nalazi kod Plitvica objavljena informacija da je zbog nestašice vode uzrokovane sušnim razdobljem i velikom potrošnjom vode došlo do nedostatne razine vode u vodospremi "Lisina" te da će sukladno situaciji dana 19.07.2022 od 12:30 do 17:00 privremeno obustaviti isporuku pitke vode na cijelom području općine Rakovica, a zbog nedostatka vode, obustava isporuka pitke vode u noćnim satima u terminu 00:00 do 05:00 nastavlja do daljnjega.

Velike šanse za daljnja ograničenja

Temperature i u narednom periodu neće popustiti, a pitanje koje se postavlja jest: hoće li do redukcije vode, a posljedično i do "zavrtanja pipe" doći i u drugim dijelovima Hrvatske? Za komentar smo zamolili Hrvatske vode.

"Ukoliko se nastavi nepovoljno hidrološko razdoblje, odnosno razdoblje suše, moguće je da dođe do ograničenja korištenja voda u pojedinim područjima RH, poglavito krškim predjelima", kazali su nam iz Hrvatskih voda na naš upit hoće li redukcije biti i na nekim drugim područjima u Hrvatskoj.

Na pitanje tko odlučuje o mjerama redukcije, iz Hrvatskih voda pojašnjavaju nam da temeljem članka 93. Zakona o vodama, Odluku o ograničenju korištenja voda donosi gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, a ako se ograničenje odnosi na više jedinica lokalne samouprave, Odluku donosi župan.

Odluka o ograničenju korištenja voda donosi se "ako se utvrdi da su zalihe tijela podzemnih ili površinskih voda iz kojih se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe u tolikoj mjeri smanjene da nema mogućnosti za njihovo daljnje zahvaćanje ili da postoji opasnost od njihovog iscrpljivanja", pojasnili su za Net.hr iz Hrvatskih voda.