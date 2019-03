HLOVERKA JAVNIM ISTUPOM ŠOKIRALA KOLEGE: ‘Upravo ću javno reći da sam joj zatvorio vrata’

Nakon što je Hloverka Novak-Srzić u svom javnom istupu najavila osnivanje klastera Makarske rivijere i prozvala načelnika Baške Vode Joska Roščića za bojkotiranje ideje, pojavile su se brojne reakcije među njezinim kolegama

Hloverka Novak-Srzić, nekadašnja HRT-ovka i danas direktorica TZ Makarska, je nakon sastanka s kolegama iz turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije, inspirirana modelom Hvara, najavila osnivanje klastera te iznijela detalje po kojima bi lokalni uredi iz svojih proračuna izdvajali u zajedničku blagajnu s ciljem zajedničke promocije. Pritom je rekla kako će se ugovor potpisati za mjesec dana.

Sve to malo je zateklo njezine kolege, direktore turističkih zajednica koji su zapanjeni jer je ideja prezentirana kao gotova stvar. I dalje oni žele surađivati na klasteru, ali Hloverkin istup nisu željeli komentirati.

Velike ambicije i veliki otpor

No, zato ju prozvani Josko Roščić nije štedio navodeći kako ideje Novak-Srzić nisu benigne te da je već javno iskazala namjeru da bude direktorica neke nove organizacije koja bi okupila jedinice lokalne samouprave i koja bi se zvala Makarska rivijera. On je u tome ne podržava.

No, novi zakon uz te zamisli još nije donesen pa se ne zna kako će sve još klastere i DMO (destinacijske marketinške organizacije) zajednice osnivati. Direktor županijskog TZ-a Joško Stella veli kako je prerano o tome govoriti, kazavši da mogućnost za suradnju na razini klastera postoji već u aktualnom zakonu te oprezno dodaje kako dalje od toga ne bi išao, piše Slobodna Dalmaija.

DMO Makarske rivijere osnovao bi se po modelu Hvara koji na tome radi, ali – nositelji su jedinice lokalne samouprave. Istupati bez njihova blagoslova pucanj je u prazno.

Načelnik Baške Vode Joško Roščić tvrdi da formiranje klastera nikad nije dogovoreno, a ponajmanje je, kaže, da je netko dao zeleno svjetlo za izdvajanje 5% iz proračuna za neke zajedničke stvari.

Roščić joj zatvorio vrata, ona tvrdi da je riječ tek o ponašanju lokalnog šerifa

Kad je Novak-Srzić u pitanju kaže da ona nije otkrila turizam na makarskom području, da se vidi da ona ima nekakve ambicije te dodaje: “Upravo ću javno reći da sam joj zatvorio vrata. Nećemo se mi njome baviti niti išta protiv nje imamo, živimo za sebe, radimo za sebe i ta je priča isključivo na dragovoljnoj bazi”.

Hloverka Novak Srzić na to odgovara da je riječ o tipičnom ponašanju lokalnih šerifa i ističe da je to velika šteta. “Mi možemo nastaviti s razvojem naše ideje i bez Baške Vode, ali smatram da je to grehota”, kaže Novak Srzić priznajući ujedno da je “istrčala pred rudo” i da joj je to naštetilo. Sada i ona tvrdi da treba pričekati donošenje novog zakona. Za svoj prijašnji ishitreni istup nema pojašnjenja.