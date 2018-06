STIGLA HLADNA FRONTA KOJE SMO SE BOJALI: Pula jutros plivala u vodi, temperatura pala i za 15 stupnjeva, nevrijeme se širi

Hladna fronta zahvatila je noćas Hrvatsku, a obilna kiša poplavila je Pulu. Nevrijeme se širi prema sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti gdje se očekuju jaki grmljavinski pljuskovi

Kako je bilo najavljeno, hladna fronta tijekom noći zahvatila je Hrvatsku i donijela naoblačenje, kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka, piše portal Neverin.hr najavljujući da nas i danas očekuju vremenske prilike s puno oblaka i lokalnih pljuskova, ponajviše na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti.

Jutros do 8 sati najviše kiše palo je na jugu Istre, na pulskom aerodromu izmjereno je 53 mm. Slijedi Parg s 35 mm, Mali Lošinj s 32 mm, u Pazinu je izmjereno 30 mm, a u Rijeci 22 mm. Serija grmljavinskih pljuskova jutros je, za kratko vrijeme, donijela veću količinu kiše na području Pule zbog čega su poplavljene mnoge gradske ulice.

Krajem dana smirivanje i razvedravanje

U nastavku dana i dalje će biti puno oblaka i lokalnih pljuskova, najviše na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Jaki grmljavinski pljuskovi približavaju se sjevernoj Dalmaciji gdje se lokalno očekuju i obilnije oborine, javlja Neverin.hr.

Manje kiše past će u Slavoniji, te na srednjem i južnom Jadranu gdje se oborine tek očekuju. Za utjehu, u drugom dijelu dana sa sjevera i zapada očekuje se smirivanje vremena i postupno razvedravanje. Ipak, bura će na Jadranu jačati, a temperatura i dalje padati.

Temperatura i dalje u osjetnom padu

Prema prognozi Državnog hidrometeorloškog zavoda (DHMZ) danas je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom i prolazno olujnim vjetrom, ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu te u gorskim krajevima. Poslijepodne i navečer sa sjeverozapada će doći do prestanka kiše i djelomičnog razvedravanja, a oborine će biti još uglavnom u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna.

Temperatura zraka na kopnu između 16 i 21, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji do 23, no danju u osjetnom padu. U Dalmaciji temperatura uglavnom od 22 do 28 Celzijeva stupnja.

Zanimljivo je napomenuti i kako je, primjerice, u Zagrebu i okolici, gdje smo jučer ponegdje mjerili i preko 30 stupnjeva, jutros izmjereno svega 13.