HEP KREĆE S UVOĐENJEM PAMETNIH BROJILA, STRUČNJAK TVRDI: ‘Ovo će neizbježno dovesti do viših računa’

Potrošači umjesto računa za potrošnju procijenjenu na temelju prethodnog razdoblja, plaćati račune na temelju precizno izmjerene potrošnje

Hrvatska elektroprivreda (HEP) u sljedećih će deset godina zamijeniti sva postojeća brojila s pametnim brojilima s daljinskim čitanjem na njihov trošak. Ovo će potrošačima donijeti određene prednosti, ali i trošak.

Ovaj potez dio je procesa uspostavljanja mreže pametne ena razini EU, a cilj je racionalniji pristup proizvodnji, potrošnji i distribuciji električne energije. Stotitanjk tisuća takvih brojila već je ugrađeno potrošačima u Hrvatskoj, a HEP je nedavno raspisao natječaj za novih 120.000 uređaja, piše tportal. Plan HEP-a je velikim potrošačima sa zakupljenom snagom većom od 20 kW brojila zamijeinti do 1. listopada 2020., onima s oriključnom snagom do 20 kW do listopada 2025., dok će do 2030. sva kućanstva dobiti pametna brojila.

Precizno mjerenje

Nova brojila mogu mjeriti snagu i jalovu energiju te novi obračun potrošnje koji se temelji na stvarnoj, a ne procijenjenoj potrošnji. Savjetnik za energetiku udruge Splitski potrošač, Nenad Kurtović, kaže kako je to dobro za potrošače. ‘Uvođenje pametnih brojila potrošačima je dobrodošlo jer je riječ o preciznijim uređajima koji točnije mjere potrošnju i omogućuju izdavanje računa sa stvarnom potrošnjom, a ne na temelju procjene’, izjavio je Kurtović.

Potrošači se tako umjesto računa za potrošnju procijenjenu na temelju prethodnog razdoblja, plaćati račune na temelju precizno izmjerene potrošnje. Više se neće plaćati usluga očitanja. Novi mjerni omogućuju i kvalitetnije upravljanje potrošnjom energije pa će se tako, primjerice, brojilo u danima kada potrošača nema kod kuće prebacivati na jeftiniji model.

HEP će vas obavijestiti o prekoračenju

Pametna će brojila mjeriti i korištenu snagu. Na primjer, ako korisnik s priključnom snagom do 12 kilovata u određenom kraćem razdoblju angažirao snagu veću od te razine zbog korištenja jačih trošila, HEP ODS će ga obavijestiti o prekoračenju te tražiti dokupljivanje veće snage ili ugradi limitator.

Kurtović kaže kako će precizno mjerene definitivno dovesti do viših računa jer sadašnja brojila nisu morala registrirati probijanje limita pa se korištenje viška kilovata nije naplaćivalo.

Problem za one koji prelaze 20 kilovata

‘Novo brojilo odmah će ustanoviti da je angažirana veća snaga i HEP će tražiti da se to plati. Poseban je to problem za one koji prelaze 20 kilovata i ulaze u viši tarifni razred’, kazao je Kurtović, koje gbrine i to što potrošači nemaju pristup do novih brojila. ‘Ta brojila su zaključana i potrošači ih ne mogu sami očitati, prijaviti kvar ili nešto drugo’, rekao je Kurtović.

HEP napominje kako će se pametna brojila ovisiti o obvezi redovnog ovjeranja brojila. Tvrtka brojila nabavlja od nekoliko proizvođača, među kojima je i jedan domaći. Krajem prošle godine firma RIZ odašiljačima sklopila je s HEP-om dvogodišnji ugovor za isporuku elektroničkih brojila.