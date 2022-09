Antun Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sudjelovao je u fizičkom obračunu na ovogodišnjem međunarodnom sajmu poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo koji se održao u Virovitici od 2. do 4. rujna.

Kako Telegramu tvrde dva neovisna izvora, Vujić je u alkoholiziranom stanju uhvatio za stražnjicu jednu od posjetiteljica, inače suprugu člana organizacijskog tima sajma, na što ga je ovaj udario šakom i srušio na pod.

Cijeli incident se dogodio prošlog petka, 2. rujna u večernjim satima.

'Ne znam kako se to dogodilo'

Vujić je od udarca počeo krvariti pa je potražio liječničku pomoć u virovitičkoj Hitnoj pomoći, ali je liječnicima rekao da je ozljeda nastala od pada. No liječnik koji mu je pružio pomoć je poslao obavijest policiji. Vujić je za Telegram potvrdio je da se incident dogodio u petak predvečer, pored jednog od šatora u kojima se održavala izložba.

Kaže kako ne zna tko ga je i zašto udario, ali da se našao na podu i da je imao krvarenje iz nosa. Veli, prilikom pada u nešto je udario, te kad je došao k sebi, zvao je Hitnu pomoć. Ondje su mu sanirali ozljedu, a nakon toga prijatelj ga je kolima odvezao u Slatinu gdje živi.

"Dogodilo se to izvan mog radnog vremena i izvan prostora Viroexpo", rekao je Vujić. Nisam vozio pijan i ne smatram to nekim osobitim događajem i ponavljam, uopće ne znam kako sam se našao u toj situaciji niti tko me i zašto udario.

Vujić je na mjesto ravnatelja APPRRR-a došao 2. siječnja ove godine, zamijenivši na toj funkciji Matildu Copić, čiji je zamjenik bio četiri godine. Prije toga bio je voditelj podružnice Virovitičko-podravske županije APPRRR-a. Kad je izabran za ravnatelja, Gradski odbor HDZ-a Slatina na svojim službenim stranicama objavio je čestitku.

"Čestitamo našem Anti i želimo mu puno uspjeha u radu! Dokaz je to da se naše članove respektira i cijeni i ovo je još jedna potvrda potpore HDZ-u VPŽ i HDZ-u grada Slatine. Konačno lijepa vijest za kraj ove teške i turobne godine!", napisali su.