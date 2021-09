HDZ-ov gradonačelnik Kutine Zlatko Babić na konferenciji za medije komentira skandal s političkom trgovinom i uhljebljivanjem.

Podsjetimo, direktorica tamošnje tvrtke Eko Moslavina Adrijana Cvrtila u javnosti je izašla s pričom da je morala zapošljavati po nalogu kolege iz HSLS-a predsjednika Gradskog vijeća koji je bio u dogovoru s gradonačelnikom.

Na početku je Babić rekao da je Eko Moslavina u vlasništvu tri jedinice lokalne samouprave i jedne privatne tvrtke te kazao da se, kada je 2017. godine, kada je postao gradonačelnik, susreo s velikim teškoćama u Eko Moslavini. Posebno se, po njegovim riječima, to odnosilo na primanje vanjskog otpada i preveliki broj radnika.

"To su bili članovi SDP-a ili njihova rodbina", rekao je.

Cvrtila je bila članica Predsjeništva HDZ-a Kutina

"Adriana Cvrtila bila je član Predsjedništva HDZ-a Kutina do 2013. godine kada je HDZ izgubio izbore u Kutini. Tada je priliku našla u HNS-u zato što je SDP dao za pravo HNS-u da ona predloži direkotra za Eko Moslavinu što je postala Cvrtila. No, vrlo brzo je gradonačelnik Rudić shvatio da tvrtku vodi na pogrešan način i smijenio ju je. No, tada je ušla u sukob s novim direktorom Slavkom Sokolom, a to je čovjek s velikim iskustvom. Sukobila se s njim i dao joj je otkaz. To je rezultirali s nizom sudskih sporova između nje i Sokola", objasnio je Babić.

"Cvrtila je nakon što je dobila otkaz pokušala je osnovati stanku Orah, ali to joj nije uspjelo. Odlučila se potom za HSLS. Učlanila se u HSLS, munjevitom brzinom unutar stranke postala je član njihovog izvršnog odbora i predsjednica stranke na kutinskoj razini. Kada je koalicija HDZ i HSLS došli na vlast 2017. godine, Slavko Sokol je razgovarao sa mnom i želio je otići u mirovinu. HSLS meni je tada predložila Cvrtilu za direktoricu, a ona je tada bila u vrhu HSLS-a. Taj mi se prijedlog činio dobar jer je ranije radila u Eko Moslavini", kazao je Babić.

'Imala je osvetnički nagon prema članovima SDP-a'

"Vidio sam da ima osvetnički nagon prema onima koje je zaposlio Sokol, a posebno prema članovima SDP-a, a i pripadnicima manjine", kazao je Babić i dodao da je vidio da je ona opterećena sudskim sporovima sa Sokolom. Rekao je da je mnogo radnika otišlo zbog Cvrtile ili su otišli na bolovanje. Nabrojao je nekoliko radnika koji su mu se žalili na direktoricu.

"Nikada u životu nisam nikoga snimao. Adriani sam rekao da sam protiv njezina načina ponašanja, koje je imalo za cilj da se ljudima daje otkaz. Mislio sam da to nije dobro jer je to davalo osvetnički karakter naše koalicije prema ranijoj vlasti", kazao je Babić. Tvrdi kako nije imao potrebu za kupovanje glasova jer je imao dovoljnu većinu u Gradskom vijeću.

"Dvije djelatnice, koje su imali ugovor na neodređeno, su došle kod mene plačući i tvrdile su da su na haubi automobila potpisale novi ugovor o radu i da su prebačene na drugo radno mjesto jer se sortirnica ukida", kazao je Babić i dodao da im je podvaljen ugovor na određeno, na tri mjeseca. "Radi se o samohranoj majci. Prije nego su dobile otkaz sam tvrdio da im se ne smije dati otkaz, nego treba razraditi projekt restrukturiranja, ako treba i dokapitalizacije, pripremiti odlazak u mirovinu onih koji imaju uvjete i tako smanjiti broj zaposlenih", rekao je Babić.

"Ona je njima ipak dala otkaz. Rekao sam Adriani jel ih ne možeš negdje zaposliti, ide projekt reciklažnog dvorišta, je li ih ne možeš tamo zaposliti. Ona je samo njima dala otkaz. Ali djelatnici koju je ona zaposlila na preporuku jednog svog miljenika, nije dala otkaz. Ali onima koje je zaposlio Sokol u vrijeme SDP-a, njima je dala otkaz. Imam i pritužbu sindikata iz 2020. i dopis SDP-a da su se tamo radile stvari koje nisu zakonske i humane i koje su smicalice. Htjelo se dati otkaz svim ljudima koji su zaposleni u vrijeme Rudića", kazao je Babić.

"Mislim da vam je dovoljno jasna moja uloga u svemu tome i namjera direktorice Adriane", rekao je Babić.

'Nisam rekao da zaposli sina Kindermana'

"Što se tiče vijećnika Kindermana, on je bio na listi na prolaznom mjestu i nikada nije bilo upitno da će biti u našoj većini iako je bio neovisan. U cijelom njegovom radu kao vijećnika znam ga kao po zalaganju za ulaganja za mjesto Repušnica. Nikada nisam u nekakvim razgovorima rekao da će njegov sin, kada završi školu, raditi tamo i tamo. Nisam ni znao da razgovara sa Cvrtilo o zapošljavanju u Eko Moslavini. On je to dogovarao s njom, ali ja Cvrtili nisam nikada rekao da ona mora nekoga zaposliti u toj tvrtci. To nikada nisam govorio niti jednoj ustanovi ni trgovačkom društvu. I tu sam čist kao suza", kazao je Babić.

"Cvrtila je namjerno zaposlila Kindermanova sina kako bi dobila njegovu naklonost i kako bi kasnije mogla sve nas ucjenjivati", kazao je Babić.

"Ucjene neću dozvoliti", rekao je gradonačelnik Kutine. "U mandatu nemam ni jednu mrlju koja bi mogla naštetiti mojoj obitelji, HDZ-u i građanima koji su me birali", rekao je. Babić je rekao da nije utjecao da se u Eko Moslavini zaposle članovi HDZ-a. "Nakon napisa sam provjerio imena zaposlenih i meni su ona potpuno nepoznata. Vidio sam ime sina jednog člana HDZ-a koji se zaposlio na kantama i dao otkaz i otišao u Njemačku. Ni to nisam utjecao da se zaposli", rekao je Babić i dodao da je Cvrtila sve samostalno zapošljavala bez njegova utjecaja.

"Bilo je razgovora o zapošljavanju, ali za mjesto šefa financija. I došli smo do riješenja. Ona ima veliko radno iskustvo, ali nije članica HDZ-a ili HSLS-a pa nije bila zanimljiva", kazao je Babić. "Direktorica se najviše bavila spletkarenjem i to prema svima. Kada sam došao kod nje, stol je bio prazan i samo na njoj je bila knjiga Zakon o kaznenom postupku. Navlačila je ljude da joj govore i da su oni izrežirani kao da je to tražio gradonačelnik", rekao je. Kazao je i da je Popovača najavila da će izaći iz Eko Moslavine, a i za to je optužio direkotircu. "To dovodi u pitanje poslovanje Eko Moslavine, ali to nju nije briga. Njoj je samo važno da bude direktorica Eko Moslavina", rekao je Babić i dodao da je ona u tvrtki pričala da ima snimke s gradonačenikom i drugim ljudima.

"Za izvješće o radu Eko Moslavine ona nije dobila niti jedan glas na Gradskom vijeću Kutine", rekao je Babić.