HDZ-OV BRANKO BAČIĆ: ‘Kako ćemo Hrvatsku podići za 7 posto? Trebat će se zadužiti za 25 milijardi’

‘Zar bi Ivan Škaričić trebao biti jedina žrtva koja će biti proglašena odgovornom? Jesu li u Španjolskoj, u Italiji bili HDZ-ovi kadrovi’, komentirao je Bačić na pitanje o odgovornosti u splitkom domu za starije u kojem je 18 štićenika umrlo od koronavirusa

Branko Bačić u razgovoru s Večernjim komentirao je predstojeće parlamentarne izbore i kritike oporbe koja tvrdi kako Sabor nije trebalo raspustiti dok se ne donese Zakon o obnovi Zagreba. Komentirao je i posljednje poteze vukovarskog gradonačelnika, a sada HDZ-ova odmetnika, Ivana Penave.

“Već sam danima govorio, u slučaju da oporba u hrvatskom Saboru ne želi izbore, bila bi jedina takva oporba u demokraciji. Dok nisu utvrdili da mi imamo većinu, nisu bili odlučni. Kad oporba ne bi željela raspuštanje Sabora, to bi nam bio najveći kompliment”, rekao je Bačić i naglasio kako su znali da imaju dovoljno ruku jer su održali nekoliko sastanaka vladajuće koalicije.

‘Prosvjednici ispred Sabora jučer bili su politički obojeni’

On ne smatra kako će im nedonošenje zakona o obnovi Zagreba naškoditi na izborima.

“Prema nekoj srednjoj procjeni, šteta je 45 milijardi kuna. To će trajati godinama. S obzirom na različite stavove struke, električara, pravnika i s obzirom na to da je riječ o velikom broju objekta, ne treba ga donijeti navrat-nanos. Bolje je da svi imaju što reći, nećemo mnogo izgubiti. To savjetovanje trajat će 20 dana. Nakon toga bit će izbori, pa konstitucija Vlade. Taj Zakon može biti donesen brzo nakon toga”, objasnio je.

Naglasio je kako smatra da su prosvjednici koji su jučer bili ispred Sabora politički obojeni, a istaknuo je i kako je HDZ donirao deset posto od svojih donacija za Zagreb.

O predizbornoj kampanji

“Htio bih da se malo osvijesti u javnosti da su naše uvrede odgovor na riječi oporbe. Ta razina pala je na najniže grane. Biran sam već pet puta i nikad nisam vidio tako nešto”, kazao je Bačić te se složio s upitom novinarke koja je pitala je li ovo bio najgori Sabor. “Po uvredama najgori, ali i po igrokazu. Ali bili smo i vrijedni. Mi smo Sabor koji je odradio najviše sati.

Volio bih da se natječemo idejama u kampanji. Kako ćemo Hrvatsku podići na sedam posto? Trebat će se zadužiti za 25 milijardi. Tu se trebamo pokazati, a ne vraćati se na podjele… na ustaše i partizane, na ZDS”, kazao je Bačić.

Na pitan je li Stožer postao uteg, odgovorio je: “Nama taj Stožer nije uteg jer je sjajno obavio posao. To ne govorim ja, već podaci. Kad netko tako dobro radi posao i kad su brojke minimalne, nema više potrebe stalno izlaziti pred”, izjavio je i dodao kako je ponosan na Stožer.

O Ivanu Penavi

“Moram reći da ne razumijem postupanje Ivana Penave. Mislim da je hrvatska Vlada pokazala privrženost tome gradu. Nikad se toliko pažnje nije dalo tom gradu. Niz, niz projekata. Kad bih ja bio gradonačelnik, to bih iskoristio kao uspjeh svoje stranke i Vlade. Ja to ne bih koristio da naštetim. Treba naći način da se ovo okonča. Znam da je on bio protukandidat na stranačkim izborima, ali oni su prošli. Zbog toga što je poražen ne treba biti… Na njemu je da odluči što će i kako će dalje”, rekao je Bačoć.

Komentirao je ostavku bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića. “Damir Krstičević prepoznat je i kao čovjek i kao zapovjednik. Mnogo je toga napravio na području cijele Hrvatske. Dao je ostavku na svoju poziciju zbog nečega za što nije kriv. To ne znači da je njegova politička karijera gotova. Mislim da nitko nije tražio njegovu ostavku nakon one tragedije, mislim da je on to napravio kao general. On je tako reagirao bez iznude”, kaže Bačić.

O splitskom domu za starije i Ivanu Škaričiću

“Ja sam nekoliko puta govorio o Ivanu Škaričiću. Koronavirus je prodro i u jake zdravstvene institucije u Hrvatskoj. Svjesni smo da je u cijeloj Europi mnogo preminulih iz domova za starije i nemoćne. Virus je prodro i u druge dome u Hrvatskoj. Ali svaki umrli jako je puno, nemojte me krivo shvatiti.

Gospodin Škaričić je vodio grad Omiš. No za mene je bitno je li on imenovan u skladu sa zakonom. On je imao zakonske uvjete. Upravno vijeće ima pet članova. Imenovan je kroz dva natječaja. Imputiranje kako je on imenovan politički time ne stoji. Zar bi Ivan Škaričić trebao biti jedina žrtva koja će biti proglašena odgovornom? Jesu li u Španjolskoj, u Italiji bili HDZ-ovi kadrovi? To sam već rekao na jednoj presici”, zaključio je Bačić.