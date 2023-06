"Kako će ljudi pit', k'o što ja pijem, ločem okolo?", pitao je dubrovački nezavisni vijećnik Ivica Roko tijekom svojih uvodnih riječi prije desetak dana na sjednici Gradskog vijeća nakon što je gradonačelnik Mato Franković govorio o upoznavanju gostiju s komunalnim redom.

Ivica je nakon toga sve ostavio u čudu i nevjerici, no nije se dao smesti, pa je gradonačelniku Frankoviću postavio dva pitanja: o štrajku Libertasa i o otvaranju javne kuće u Dubrovniku.

Ivica je psovao Boga, lupao po govornici, a između ostalog, kazao je da bi on prvi išao u javnu kuću te je gradonačelniku i vijećnicima objasnio kako on "banči po gradu". No, nije se tu zaustavio. Vijećnik je opisao i kakvu bi ženu tražio u javnoj kući.

Pročelnici bacio novac

"Ja bi prvi poša' u javnu kuću. Joj, da mi je sad mladu plavu!", kazao je.

Svoju "predstavu" završio je prolijevanjem vode za koju je pročelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović kao naknadu bacio novac.

"Evo ti pet eura", povikao je i priopćio: "Idem ja na pivu, goodbye!".

Ivica je na koncu udaljen sa sjednice, a snimka njegovog "showa" postala je viralna.

