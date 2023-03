Tijekom rasprave o izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Mostov Nikola Grmoja koji je uporno htio govoriti iako mu je riječ oduzeta riječ, morao je biti udaljen nakon što ga je isključio HDZ-ov Ante Sanader.

Najopasnije točke po HDZ guraju u kasni termin

Za N1 je istaknuo kako je HDZ vrlo smišljeno raspravu stavio kasno navečer. Grmoja kaže da mu je skandalozno da HRT 4 kojeg plaćaju svi građani ne prenosi taj program i da mu nije jasno koja bi komercijalna televizija u 22 sata prenosila sjednicu Sabora. “Sasvim je jasno da najbitnije točke, najopasnije točke po HDZ, stavljaju u taj kasni termin”, kaže Grmoja i dodaje da su vladajući znali da će se jedan dio zastupnika ispucati i dobiti opomene na povredama Poslovnika na prvoj točki o važnom Zakonu o osobnoj asistenciji pa su u 10 navečer, četiri godine nakon, stavili Izvješće o radu Povjerenstava za sprječavanje sukoba interesa za 2019., 2020., 2021., godinu.

Čekali su da dođe netko njima sklon

Rekao je i zašto misli zbog čega se ranije nije raspravljalo o izvješćima.“Jer je na čelu povjerenstva bila osoba, koju oni jesu imenovali, ali koja im nije odgovarala, jer je neovisno radila svoj posao. Pokrenula je postupke protiv Andreja Plenkovića u aferi Borg, aferi Finska, odnosno Helsinki, onda Pokaz i imenovanja Plenkovićevih rođaka i rodica. Čekali su da dođe gospođa Jozić, a ni to im izgleda nije bilo dovoljno, onda su izabrali najpogodniji trenutak nakon ovog bitnog Zakona o osobnoj asistencijiu, 10 navečer, a ni to nije bilo dovoljno već su morali isključiti jednog zastupnika koji je tamo bio i raspravljao o tome”, kaže Grmoja.

Odgovorio je Anti Sanaderu koji ga je optužio da je radio cirkus. “Ja sam htio raspravljati, a on me isključio. Vrlo vjerojatno, da me nije isključio, nitko za ovu raspravu ne bi čuo u Hrvatskoj. Ali oni su toliko opsjednuti time da imaju kontrolu nad svime, da se nigdje ne čuje o Plenkovićevim martifetlucima i aferama da su izveli ovo što su izveli, a mene optužuju da sam izveo cirkus”, kaže Grmoja.

'Ne dopuštam ovaj pravni vakum'

“Ja sam želio prisiliti vladajuće da konačno sazovu sjednicu odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, jer mi dva mjeseca tražimo da se oni očituju zbrajaju li se sve povrede poslovnika po svim točkama jednog dana ili kao što mi tumačimo iz Poslovika da povrede vrijede samo po točki po kojoj raspravljamo”, kaže Grmoja.

Rekao je da nije htio biti egzibicionist i da nije htio da ga saborska straža iznosi iz Sabornice. “Ja prihvaćam ako oni zauzmu takav stav da se povrede Poslovnika računaju za cijeli dan, ja ću to prihvatiti, ali ne dopuštam ovakav pravni vakum gdje se najartikuliranije oporbenjake i kritičare isključuje jer onio ne žele zauzeti stav na Odboru za Ustav”, kaže Grmoja.

Rekao je i da je najbolji dokaz da je HDZ prepoznao važnost i opasnost rasprave o Izvješću Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa taj što su podnošenje izvješća odgađali nekoliko godina, a zatim raspravu stavili u 10 sati navečer, a potom i isključiti malobrojne zastupnike koji su raspravljani na tu točku.