Popis gradova koji ove godine isplaćuju uskrsnice umirovljenicima dosegnuo je brojku od gotovo stotinu. Iznosi su simbolički, od 20 do 50 eura, a u jednom gradu idu i iznad 100 eura.

Za umirovljenike u Velikoj Gorici jedna od najvećih u državi, 110 eura, piše Danas.hr. Gotovo trećina Dubravkinih mjesečnih primanja.

"Famozno – puno! Za današnje prilike – savršeno. Za ova vremena kakva jesu, nama penzionerima jako puno znači", govori Dubravka Ana Kučić za RTL Danas.

"Puno toga čovjek više ne može priuštiti. Recimo, ja volim puno putovati, ali to si sa svojom penzijom više ne mogu priuštiti", dodaje Kučić.

Grad na ovome neće stati

"Prošle godine smo isplaćivali do 2000 kuna, ove godine je to do 2500 kuna. Nećemo stati, najavljujemo da ćemo sukladno mogućnostima to povisiti iduće godine na 3000 kuna", rekao je Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice.

Kapnut će koji euro i u novčanike zagrebačkih umirovljenika. Nešto više od 6 i pol tisuća onih s najnižom mirovinom mogu računati na 26 eura, odnosno 200 kuna.

Popis gradova i općina koji ove godine isplaćuju uskrsnice umirovljenicima dosegnuo je brojku od njih gotovo stotinu, a iznosi su uglavnom simbolični.

Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske navodi: "20, 30 ili 40 eura na žalost znači puno umirovljenicima koji imaju jako niske mirovine. Bila ta mjera populistička ili ne, to njima jako dobro dođe".

S druge strane, umirovljenici iz Splita, ove godine neće dobiti niti centa.

Splićanka Lada Ferjan govori: "To je tragično, o umirovljenicima se uopće ne vodi računa".

"To je po meni malo čudno, jer Split je grad za koji sam mislila da brine za svojim starim stanovnicima, ali čini mi se da je ta briga i ljubav prema starijim stanovnicima opada", dodaje Ivona Amižić.

I dalje je više gradova koji ne isplaćuju ništa, s toga umirovljeničke udruge traže uvođenje 13. mirovine.