GRADONAČELNIK POBRKAO LONČIĆE: Predlažemo da poslušate kakvu je bedastoću Bandić provalio o Dubaiju

‘Bilo je fascinantno, to je grad s poviješću nepunih 80 godina koji je otimajući centimetar po centimetar od mora i pustinje izrastao u najatraktivniju europsku metropolu od tri milijuna ljudi’, kazao je Bandić pa na ‘Dubai kao europski grad’ dodao i kako se nalazi u zemlji s pustinjom i škorpionima i paucima

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u četvrtak se vratio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata gdje je boravio jer je za jednog od mogućih partnera u razvoju i realizaciji projekta “Gard u Gradu” izabrana tvrtka Eagle Hills iz Dubaija.

Bandić nije detaljno precizirao što je sve novo iz Dubaija po pitanju projekta “donio”, međutim iskazao je svoje oduševljenje gradom. Pritom novinarima nikako nije moglo promaknuti da je gradonačelnika očito uhvatio “jet lag” jer je u jednom trenutku sasvim pobrkao lončiće.

“Bilo je fascinantno, to je grad s poviješću nepunih 80 godina koji je otimajući centimetar po centimetar od mora i pustinje izrastao u najatraktivniju europsku metropolu od tri milijuna ljudi”, kazao je Bandić pa na “Dubai kao europski grad” dodao i kako se nalazi u zemlji s pustinjom i škorpionima i paucima.

Na put u Pariz

Kazao je Bandić i da je to grad u kojem se uživa, ali da on za to nije imao vremena.

Potom je dodao da će unatoč sjajnoj ponudi razgovarati i s predstavnicima Bouyguesa te da će zbog toga svakako putovati i u Pariz.

“Prevelika je to investicija da ne bismo otišli u Pariz”, zaključio je. Tako sada možemo očekivati i novi izvještaj iz Pariza, grada gdje god da ga Bandić na karti svijeta smjesti.