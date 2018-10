GRADONAČELNIK DURĐEVCA ODGOVORIO ŽUPNIKU KOJI JE GRAD JAVNO ‘POPLJUVAO’: ‘Navodi su neutemeljeni’

Nakon javnog nastupa u kojem je oštro komentirao neulaganje u sakralne objekte, župniku je odgovorio gradonačenik Hrvoje Janči

Župnik Župe blažene Djevice Marije iz Budrovca i dekan Đurđevačkog dekanata Mladen Gorupić u neočekivanom javnom istupu obratio se gradskim vlastima grada Đurđevca kojima je prigovorio što ne ulažu dovoljno u sakralne objekte.

Kritika

“Na pismenu i usmenu molbu prema Gradu i gradonačelniku, usmeno mi je rečeno da nema novca. Pitam se kakav je to odnos Grada prema spomenicima kulture i prema prigradskim naseljima župe Budrovac. Stvarno je žalosno da se za ta naselja nema novca, i to ne samo za sakralne objekte, već i za nužnu infrastrukturu”, izjavio je župnik.

“Nimalo nije čudno da ljudi odlaze iz prigradskih naselja jer nemaju ono osnovno u svojim selima. Zbog takvog odnosa postavlja se pitanje kome ćemo ostaviti naša sela, hoće li to biti lisice i vukovi. Grad još uvijek može pomoći ako želi jer nikad nije kasno za to. No, ne znam na koji bih način trebao zatražiti pomoć jer ni pismeno ni usmeno ne ide”, izjavio je Mladen Gorupić za Jutarnji list.

Reakcija grada

Kontaktirali smo gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Janču kako bi nam rekao što on misli o stavu župnika.

“Na području Grada Đurđevca nalaze se četiri župe i 8 prigradskih naselja. Prema svima Grad ima ujednačen odnos i sudjeluje u projektima prema svojim mogućnostima i planovima te smatramo da su navodi gospodina župnika neutemeljeni”, izjavio je gradonačelnik.