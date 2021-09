U Varaždinu zadnjih dana prava drama oko, vjerovali ili ne, skulpture koja neodoljivo podsjeća na bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka.

Priča ide ovako – u veljači 2020. godine Grad Varaždin najavio je postavljanje skulptura u čast redovničkim zajednicama koje djeluju na području grada, prvenstveno varaždinskim franjevcima i kapucinima. Autor tog umjetničkog djela je poznati kipar Nikola Šanjek, a one su nedavno postavljene p Parku Ivana Pavla II, u blizini Graberja.

Ništa u tome ne bi bilo sporno, da građane Varaždina jedan od postavljenih kipova nije podsjetio na bivšeg varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka. To se, očito, nije baš svidjelo aktualnoj vlasti, ali niti predstavnicima crkve, pa je Grad Varaždin danas poslao priopćenje medijima u kojem su kazali da sporna skulptura ide na doradu.

Skulptura koja je građane podsjetila na lik Ivana Čehoka

Nakon sastanka, kip ide na doradu

"S obzirom na medijske napise posljednjih dana, a vezano za postavljanje spomenika crkvenim redovima u Varaždinu, gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj i njegov zamjenik Miroslav Marković održali su u Gradskoj vijećnici sastanak s predstavnicima Varaždinske biskupije, preč. Anđelkom Košćakom i gvardijanom kapucinskog samostana fra Mijom Šarčevićem te autorom skulpture, akademskim kiparom Nikolom Šanjekom.

Predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo samim načinom prikaza crkvenih redova te je zaključeno da se uvaže primjedbe, a prije svega u konačnu realizaciju uključe i drugi crkveni redovi koji se simbolično prikazuju, a utjecali su na razvoj i život Grada Varaždina. Nedostaci će se nastojati ukloniti o čemu će, kao i o novom terminu postavljenja skulpture, javnost biti obaviještena", stoji u priopćenju.

'Ljudi se pitaju, o tome raspravljaju...'

Portal eVaraždin bivšeg je gradonačelnika danas pitao da li se zaista radi o njegovom liku na skulpturi.

"To morate pitati kipara. Ja imam taj židovsko-grčki profil i moram reči da me već puno umjetnika portretiralo, imamo preko 20 svojih portreta. Što je radio Nikola Šanjek, to ne znam. Slična priča bila je i s onim crtićem. Nikad ni jednom umjetniku nisam rekao da on mene stavi, niti mi je to palo napamet, ali zgodno je to, mislim da je to njemu ovak malo provokacija. Ljudi se pitaju, o tome raspravljaju, nije to loše da ljudi dođu do tih redovnika, mislim da je dobro da je Varaždin dobio tu skulpturu", kazao je danas ranije Čehok.

Nakon što se u medijima pojavila vijest da kipovi idu na doradu, Čehok se oglasio i na svojim društvenim mrežama, nazvavši pritom aktualnog gradonačelnika i njegovog zamjenika "zgubidanima".

"Bosilj mi plaća face lifting!!! Dakle, građani Varaždina ovakvih zgubidana kak su Bosilj i Marković nije bilo u povijesti grada!

Umjesto da se bave ulicama, raskrižjima, investicijama, da idu u susret potrebama građana, oni su danas naredili kiparu da mora sklesati nos skulpturi jer previše podsjeća na mene!!! Takvih likova skulptura je inače puna povijest kiparstva i umjetnosti i da su, tupani kakvi jesu, bili u bilo kojem muzeju svijeta vidjeli bi iste ili slične likove.

Naravno da skulptura uopće ne prikazuje mene ali su oni toliko opsesivno opterećeni sa mnom, znajući da nikad neće napraviti ni 10 posto onoga što smo mi u gradu, da su čak naredili uklanjanje i doradu skulptura", napisao je Čehok.