GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK O TODORIĆU: ‘Očekujem da u skorije vrijeme bude u dosegu hrvatskog pravosuđa’

Dražen Jelenić kaže kako se ne radi o političkom progonu

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić u četvrtak je kazao kako očekuje da će Ivica Todorić uskoro biti dostupan hrvatskom pravosuđa, ali da i u slučaju da mu engleski sud odobri žalbu to neće biti poraz hrvatskog pravosuđa.

“Očekujem da odluka bude pozitivna, da se potvrdi prvostupanjska odluka i da u skorije vrijeme Todorić bude u dosegu hrvatskog pravosuđa”, kazao je Jelenić u Ministarstvu pravosuđa nakon svečanosti u povodu Europskog dana pravosuđa.

No, ako mu sud u Londonu dozvoli žalbu to neće biti poraz hrvatskog pravosuđa jer nakon toga slijedi žalbeni postupak gdje će se razmatrati temelji žalbe, pojasnio je državni odvjetnik. “Svaki postupak ima svoje zakonitosti i dalje vjerujem u to da će Todorić u skorije vrijeme biti u Hrvatskoj”, kazao je.

Ispitani svi svjedoci osim jednog

Na pitanje o ispitanim svjedocima u istrazi o nezakonitostima u Agrokoru, zbog koje je Todorić i otišao iz Hrvatske, Jelenić je kazao da su ispitani svi osim jednoga, a odbacio je nagađanja da taj svjedok nije ispitan kako bi se Todoriću u slučaju dolaska u Hrvatsku mogao odrediti istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke.

Odbacio je i tvrdnje da se u tom slučaju radi o političkom progonu. “Meni je žao što netko danas 2018. u Hrvatskoj može smatrati da državno odvjetništvo ikoga progoni zbog političkih razloga. Radi se isključivo o gospodarskom kaznenom djelu”, kazao je Jelenić, podsječajući da se Todorića tereti za nedjela od 2006.

‘Žao mi je što Bernardić ne poznaje naš sustav’

Zamoljen da komentira izjave predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je kazao da Jelenić ne istražuje skupinu Borg jer štiti premijera, Jelenić je rekao da se Bernardić s nikakvim upitom o radu nikada nije obratio nadležnom državnom odvjetništvu.

Osim toga, dodao je, “glavni državni odvjetnik ne istražuje nikoga. Žao mi je što Bernardić ne poznaje naš pravni sustav, a sudjeluje u radu Hrvatskog sabora kada se donose zakoni koji reguliraju ta pitanja. Glavni državni odvjetnik ne štiti nikoga, osim što štiti žrtve jer mu je to zadaća u postupcima koji se provode”, kazao je Jelenić.

Na pitanje o nestalom spisu iz 2011. Jelenić je kazao da se i dalje pribavljaju izjave osoba koje su mogle biti u doticaju s tim spisom.