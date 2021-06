Ginekologinja Jasenka Grujić govorila je o prekidu trudnoće i prizivu savjesti za N1. Smatra da tzv. priziv savjesti nema uporišta u zakonodavstvu o ljudskim pravima.

“On nije, osim u preporukama Vijeća Europe, nigdje spomenut kao zakon o prizivu savjesti. Druga je stvar temeljno ljudsko pravo o vjeroispovijesti, savjesti. Ako čitate europsku konvenciju o ljudskim pravima to pravo ograničeno u interesu istih takvih prava istih takvih prava drugih osoba. Preporuka VIjeća Europe iz 2010. dozvoljava priziv savjesti u medicini, ali uz preporuke da svako nacionalno zakonodavstvo to sredi na način da to pravo ne ugrožava reproduktivno pravo žena”, istaknula je Grujić.

(Ne)Dostupnost pobačaja ženama u Hrvatskoj

“Kad pogledate papire i izvještaje to je fantastično, Hrvatska ima jednu od najnižih stopa prekida trudnoće u svijetu, što nije realno. Sigurno postoji odljev u ilegalu. Ja prva šaljem pacijentice na prekid trudnoće u susjednu Sloveniju gdje su profesionalno primljene”, rekla je ginekologinja.

Grujić se odlučuje za Sloveniju jer je Zagrepčankama to blizu, a kako navodi, kolege u Sloveniji pacijenticu pitaju želi li prekid trudnoće kirurškim ili medikamentoznim putem. "Kod nas se to radi u Rijeci, Puli i još nekim centrima, međutim to u Zagrebu nije zaživjelo. Ja imam iskustva s mojim pacijenticama koje dolaze u situaciju da im se nude prekidi trudnoće u sumnjivim okolnostima”, rekla je te dodala kako zna da postoje slučajevi gdje su pacijentice pozvane da ne prekid trudnoće dođu u privatne stanove.

“Ne radi se o tome da mi nasilno želimo mijenjati zakon, ne postoji politička volja da se to riješi. Ako je prekid trudnoće legalni medicinski zahvat, a on to jest, svaka javna ustanova ga mora moći obavljati. Ako ga ne obavlja, podliježe sankcijama”, smatra Grujić.

“Liječnik koji je školovan i koji zna i može obavljati prekid trudnoće, jednostavno ne smije ne vršiti svoju dužnost. To je iskazivanje krajnjeg nepoštovanja prema pacijentici koja od liječnika traži usluga za koju je on školovan, a on ju odbija namećući svoje vlastite, kažu moralne, a ja kažem religijske stavove”, dodala je.

Regulacija dostupnosti

Grujić smatra da bi Ministarstvo zdravstva trebalo biti regulatorno tijelo.

"Ministarstvo bi trebalo reći da se u svim bolnicama prekid trudnoće vrši. Nemojmo primati liječnike koji iskazuju priziv savjesti. Ne postoji politička volja da se to riješi. To se očituje na kvalitetu zdravlja žena, jer ako žene odlaze u privatne stanove ili se odluče na takvu vrstu pobačaja, onda smo u sferi onoga što mi nazivamo pobačaju u nesigurnim uvjetima”, rekla je te dodala kako si mlade i siromašne žene ne mogu priuštiti odlazak u Sloveniju ili Rijeku kako bi im se pružila usluga medikamentoznog pobačaja.

Također, ginekologinja smatra da odbijanje izvršavanja prekida trudnoće krši kodeks medicinske etike i deontologije.

“O tome ne može biti spora. Drugo je konformizam. U medicini se radi po hijerarhijskom principu. Ja ne vidim ovdje mogućnosti rješavanja tog problema, radi se o vrlo ozbiljnim stvarima. Svima bi moralo biti u interesu da bude pobačaja što manje, da se mjerama edukacije i nuđenja kontracepcija osigura realan pad broja pobačaja. Ni kontraceptivi kod nas nisu jeftini, imate kolega koji se prizivaju na propisivanje kontraceptiva. Prema tome, to su čisto religijski nametnuti stavovi, ništa drugo. Nemojte mi reći da netko ne smatra moralnim ponuditi hitnu kontracepciju ili hormonsku kontrancepciju”, rekla je.

Zakon iz 1978. godine

Trenutni zakon o pobačaju je onaj iz 1978. godine. “To je bio sjajan zakon, ali je on nedostatan. Ima novih metoda, a radi se o medikamentoznom pobačaju. Pitanje edukacije mladih kolega, vi morate znati da i u našem zakonu o liječništvu, onaj koji odbija izvršiti neku dužnost on ne može reći neću vas slušati. On mora pacijenticu informirati i uputiti kolegi iste struke i naručiti je na takav zahvat", istaknula je Grujić.

Komentirala je i koliko liječnika iskazuje priziv savjesti. “Oko 60 posto mojih kolega iskazuje tzv. priziv savjesti, tj. odbija izvršiti svoju dužnost. Priziv savjesti nije u hrvatskom ustavu nigdje spomenut osim u vezi s mandatoronom vojnom službu. Priziv savjesti reguliran je samo Zakonom o liječništvu. Mi želimo da se to regulira”, rekla je..

“Mora postojati registar liječnika koji ne žele vršiti svoju dužnost. Svaki ginekolog mora biti kompetentan u smislu vršenja pobačaj i on to mora učiniti ako se radi o hitnoj situaciji. Mlađi kolege neće biti educirani kako spada u tom smislu. Imamo mogućnost medikamentoznog prekida trudnoće i tu treba imati iskustva s time”, istaknula je Grujić.

Razlozi za prekid trudnoće

Na koncu ginekologinja je govorila o razlozima za prekid trudnoće, smatrajući kako odluka o pobačaju ima veze sa stanjem u društvu.

“Najčešće se na prekid trudnoće odlučuju žene u braku, koje već imaju djecu. To su sigurno i ekonomski pritisci. I nedostatno nuđenje kontracepcije. Imate mlade žene i adolescentice. Broj adolescentnih trudnoća je u porastu i to je ono što nas brine i što je zastrašujuće. Vi imate sada jako puno preparata koji se mogu ponuditi i jako mladim ženama da bi izbjegle prekid trudnoće. Nitko se za to ne zalaže. Nitko neće nikoga prisiliti na prekid trudnoće. Molim da se nijednu ženu koja se za to odluči naziva nedolično. To je za nju pitanju njenog opstanka”, pojasnila je Grujić.

Osvrnula se i na usvojenu rezoluciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju žena u Europskom parlamentu na inicijativu SDP-ovog eurozastupnika Predraga Freda Matića. “Moje pacijentice su jako zadovoljne i ja sam jako sretna. Čestitam gospodinu Matiću”, zaključila je.