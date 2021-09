Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u srijedu je ocijenio kako je tužno da roditelji koriste dijete za propagiranje vlastitih ideja, komentirajući situaciju u Osnovnoj školi Krapinske Toplice, a upozorio je i da takvo ponašanje može potaknuti druge da čine stvari koje nisu u redu.

U Osnovnoj školi Krapinske Toplice roditelji i dalje, unatoč razgovoru sa socijalnom službom, ne puštaju dijete u školu, a Fuchs je u izjavi novinarima u Hrvatskome saboru - gdje članovi Vlade odgovaraju na pitanja zastupnika u sklopu 'aktualnog prijepodneva' - naglasio da je dodatno loše to da se i dalje okupljaju neki koji demonstriraju ili protestiraju protiv nošenja maski odnosno daju podršku roditeljima koji svoga sina ne puštaju u školu.

'Nadam se da će to prestati'

"Sve skupa, jako tužna situacija da se djeca koriste u nekakve svrhe propagiranja nekih svojih stavova i ideja", ocijenio je Fuchs.

Naveo je da je jučer 26 osoba dobilo prekršajne prijave, a da je danas jedna osoba privedena jer se nije htjela legitimirati te su je policajci odveli u policijsku postaju kako bi joj utvrdili identitet.

"Nadam se da će to prestati. Jer, zaista je to vrlo vrlo loša situacija", dodao je ministar upozorivši da takvo ponašanje "može izazvati neka druga nedolična i nezgodna ponašanja".

Naveo je pritom i primjer škole u Savskom Gaju gdje je jedan od roditelja, koliko mu je poznato i pod utjecajem alkohola, tijekom roditeljskog sastanka koji se održavao na otvorenom, uz riječi' ako ne možete riješiti situaciju, rješavajte ju ovako', zabio džepni nožić u stol. Ne možemo reći da je izravno povezano, ali ovakvo ponašanje u javnosti sigurno moguće potakne nekog drugog na stvari koje nisu u redu, rekao je Fuchs, no vjeruje da cijela situacija neće prerasti "u nešto veće".

'Da dijete sjedi ispred razreda ili vani u dvorištu?'

Potvrdio je i da ima djece koja pokušavaju "imitirati priču i ne žele staviti masku", ali da to nije na razini da bi se moglo govoriti o tome da je riječ o smišljenoj situaciji. Postoje i indikacije, rekao je, da antimaskeri putem društvenih mreža razmjenjuju poruke i pozivaju na okupljanja, a istaknuo je i da je u Krapinskim Toplicama prosvjedovalo samo troje čija djeca idu u tu školu (roditelji dječaka i majka jedne djevojčice).

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Svi ostali koji su bili tamo nisu roditelji djece iz te škole, štoviše svi roditelji, osim ovo troje, dapače se obraćaju i nama i županijskim vlastima i traže da se škola ostavi na miru", istaknuo je ministar.

Na tvrdnju jednog od novinara kako roditelji dječaka u Krapinskim Toplicama žele da dijete ide u školu, ali bez maske, odnosno na pitanje postoji li mogućnost da se pronađe kompromis, Fuchs je odgovorio protupitanjem: "Kako mislite da to organiziramo? Da dijete sjedi ispred razreda ili vani u dvorištu?"

Ne može razumjeti da roditelji ne shvaćaju pravilo

Dodao je kako ne može razumjeti da roditelji djeteta ne mogu shvatiti da je pravilo da se maske stavljaju od ulaznih vrata škole do razreda.

"To je kao da vam netko kaže da je škola donijela odluku da se zbog kiše, pa je zmazano i blato, skidaju cipele na ulasku u školu i obuku papuče. I onda vi kažete – ne, moje će dijete s blatnjavim čizmama ići do razreda i neće brisati noge, zato što ja mislim da mu to ograničava pravo na kretanje. To je tjeranje maka na konac i apsurdna situacija", plastično je objasnio novinaru.

Ministar je naglasio da pravila o nošenju maski sigurno nisu donijeli da bi mučili djecu te ponovno podsjetio da ih je u školama nužno nositi samo u zajedničkim prostorijama odnosno da ih u toj školi nitko ne nosi za vrijeme nastave jer su učionice dovoljno velike te ima dovoljno razmaka između učenika.

Naveo je i da dijete nema medicinske indikacije da ne bi smjelo nositi masku i ocijenio kako u tom smislu "ne bi trebalo raditi kompromise". "Jer, onda ne znam gdje ćemo doći. Onda nećemo moći provoditi apsolutno nikakve mjere, niti zaštite, niti pravila. I onda to više neće imati veze niti s covidom, ni s ničim, nego ćemo početi izmišljati razno razne stvari. I to nije dobro", poručio je.

'Kulminacija poplave odlikaša bila je 2019.'

Na kraju se osvrnuo i na fenomen iznimnog broja odlikaša u školama te rekao kako je "počeo oko 2014. godine, a kulminaciju doživio 2019., godini prvog lockdowna i najdužeg štrajka prosvjetnih djelatnika".

"Pretpostavljam da su te školske godine ocjene bile vrlo velikodušno davane s obzirom na to da je izgubljeno jako puno vremena i prosvjetni radnici nisu baš mogli ispitivati kako treba", ocijenio je Fuchs te dodao da su sada krenuli "prema silaznoj putanja" te su prošle školske godine ocjene bile na razini ranijih godina.

Istaknuo je i da se pripremaju određene promjene u sustavu kako bi se došlo do čim objektivnijeg ocjenjivanja te će se ove godine prvi puta provesti nacionalni ispiti za učenike 5. i 8. razreda čime će se "dobiti puno bolji uvid u znanje učenika iz različitih škola".