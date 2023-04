"Aleksandar Vučić koketira na dvije tri stolice, no Europa je spora. Mic po mic ih pritišće i dovodi pred zid i oni će se sad morati odlučiti jesu li Europa, rusofili ili što žele. To se odražava na Europu i htio bih da što prije počnu ispunjavati uvjeti koje Europa od njih traži ili neka idu prema Rusiji, što bi rekao naš premijer, sretno im", kazao je to eurozastupnik Predrag Fred Matić za N1 govoreći o napretku Srbije i zaključku da bi pregovori mogli krenuti naprijed ako uvede sankcije Rusiji.

Izigravanje dogovora

Komentirao je i odnose unutar BiH.

“Svatko izigrava usmene dogovore, kad se vrate kući sve dogovore zaborave. Ima saveznika Srbije koji su u stanju bojkotirati ono što Europa dogovori, ali pomalo se Srbija ipak dovodi do zida kad će morati odlučiti o budućnosti.”

“Neke uvjete svaka zemlja mora ispuniti. Već godinama, kad se govori o pitanjima nestalih, govore da toga nema, da dokažemo da je to tako. No, ne vjerujemo im na ‘majke mi’ zbog iskustva s njima, dajte nam dokaze da možemo to preskočiti da idemo prema EU-u”, dodao je.

'Samo rade štetu'

Za priče o odcijepljenju je kazao:

“Ni Srbija ni BiH sa sadašnjim rukovodstvom ne mogu napraviti ništa, samo štetu. I oni to uspješno rade. Nismo ni mi daleko.”

Na pitanje imaju li sankcije uspjeha Matić ocjenjuje:

“Mnogima je bitniji ekonomski interes nego sudbina nekog naroda. Europa je dobro postupila kad je uvela sankcije, ali zaobilazni putovi uvijek postoje i tad se oni, koji love u mutnom, mogu još više obogatiti. Po rezultatima ruske ekonomije, ekonomske sankcije su maraton i trebat će vremena da se Rusija baci na koljena. Ne bi oni ovo pokrenuli da nisu bili sigurni u svoju snagu.”