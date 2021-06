Svega dan nakon što je novi sinjski gradonačelnik Miro Bulj napojio krave na farmi Slavka Domazeta, potaknut objavom u Facebook grupi "Ajmo bit ljudi" koju je napisala znanstvenica s Instituta Ruđer Bošković Danica Ramljak, tema o nezbrinutim životinjama širi se gradom. Volonteri tvrde da je riječ o totalnoj nebrizi, a Bulja smeta njihovo slobodno kretanje, jer su u blizini hipodrom, aerodrom, cesta, teren za ragbi...

"Ima i bikova, a djeca nam u blizini treniraju. Imamo golemi problem, ali ne možemo ga riješiti bez Ministarstva poljoprivrede i inspekcija. Cijelo jutro kontaktiram više nadležnih zato da hitno riješimo stvar. Inače, krave su jučer bile žedne, da ste samo vidili jadnicu kako je reagirala kad sam priša s kantom vode. Privrnila je, ne znan da li od sreće ili od živaca", pojasnio je Bulj za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je i da se sam bavio stočarstvom te da nema ništa protiv slobodnog uzgoja krava. Poticao bi, kaže, stočarstvo u Cetinskoj krajini, ali smatra da Domazetove krave ne žive u primjerenim uvjetima. "Posebno je teško vidjeti životinje zimi, čak se krave i tele na snijegu", istaknuo je.

Odlagalište životinja

Nekada je ondje, na Trnovači, zaista bila farma, ali i kožara. Novi vlasnik zemljišta, a po zemljišnim knjigama je to tvrtka ENS Development d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu čiji suvlasnici su Martina Novosel i Zlatko Canjuga, porušio je sve objekte. Nije poznato je li se farmer Domazet ondje smjestio pa se ne želi maknuti ili se tako dogovorio s vlasnikom.

Volonteri tvrde da na toj parceli žitelji Sinja, prije odlaska na godišnji odmor, ostave svoje pse, koji se potom nekontrolirano razmnožavaju, a nitko ne zna što se na kraju dogodi sa štencima. U spomenutoj Facebook grupi osvanula je i fotografija jednog ostavljenog psa kojega je Bulj napojio.

No, dok je Bulj pojio krave, pojavio se Domazet i obrušio na njega da ga nedužnog sramoti i da su krave njegovane i pažene. Mašući željeznom šipkom poručio je novinarima: "Ti volonteri su narkomani koji zalivaju drogu, a meni ovde podmeću i na mene svašta nabacuju. A dođite sa mnom da vidite kako su moje krave fine i pažene."

Prepirka s Buljem

Potom je ušao u raspravu s gradonačelnikom: "Meni je država oduzela moje i nikad mi nije dala šta me pripada...", rekao mu je.

"Pa jesi to prijavio? Ja ti oću pomoć – uzvraća mu Bulj. "Tiiii ćeš mi pomoć, jadan ti je oni komu ti pomogneš...", ne vjeruje mu Domazet.

"Ja ću ti riješit problem...", Bulj ga nastoji uvjeriti, no Domazet se ne da: "Pomoć ćeš mi? Vidin kako ćeš mi pomoć, vidi kako me brukaš, nisam budala. Juče mi bila veterinarka i krsti se šta govore o mojin kravama. One su lipe i uglađene. Po noći ja njima dajem, po noooći, eeeej..."

"Slušaj me, oćeš da ti pomognem ili...", uporan je Bulj. "Na koji način ćeš mi pomoć? Ajde ća, molin te... Gospodin Bulj i svi ostali se snabdijevaju s mojom strujom i vodom jer mome didu je pedeset i šeste godine odnešena hidroelektrana Peruča, dobio sam rješenje da mi se dodijeli zamjensko zemljište na području grada Sinja. To mi je sud potvrdio, rješenje sam prije četiri godine dostavio i niko mi ga nije riješio", objašnjava farmer.

"Di ti je rješenje?", pita ga gradonačelnik. "Ima ga u Galićke", odgovara mu Domazet. "Ono doli na prvi kat? Pa nije to gradsko", kaže mu Bulj.

"Sad kažu da je Županija nadležna. Ja san tu doša pod prisilom devedeset i prve, nisam ovde uša legalno. Nisan sad ni s kim u kontaktu. Mene po zakonu slijeduje državno zemljište uz naknadu štete...", deklamira nervozni farmer. "Slušaj, je li tebi interes da riješimo ili...", pokuša je Bulj ponovo, dodavši Domazetu da je više on odgojio krava od njega.

Visoke novčane kazne

No, od sve te vike nije nađeno konkretno rješenje, iako je Bulj podviknuo skupljajući svoje kante da će uskoro itekako biti sve riješeno.

Volonteri su obećali da neće stati samo na upozorenjima, već da će poslati prijave veterinarskoj inspekciji protiv vlasnika krava, pasa i konja koji se ondje nalaze. Iz Državnog inspektorata, pak, kažu da nisu dobili prijavu, ali su po informaciji o "možebitnom držanju i zanemarivanju goveda na području Grada Sinja veterinarski inspektor kontaktirao predstavnika jedinice lokalne samouprave."

"Napominjemo kako je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata na istoj lokaciji postupala po prijavi u siječnju 2021. godine zajedno s ovlaštenim veterinarom, koji je pregledom životinja utvrdio da su životinje dobrog zdravstvenog i gojnog stanja. Veterinarska inspekcija je, u prethodnim postupanjima, naredila putem rješenja označavanje životinja, provođenje naređenih mjera i provedbu veterinarske skrbi nad životinjama. Jedinica lokalne samouprave (u ovom slučaju Grad Sinj) svojim općim aktima propisuje područja na kojim se mogu držati domaće životinje i način držanja životinja. Ukoliko se životinje nalaze na području na kojim je općim aktima zabranjeno držanje životinja jedinica lokalne samouprave mora ih izmjestiti", poručila je inspekcija.

Dodaju da životinje za uzgoj i proizvodnju mogu biti smješteni na otvorenom, ali im moraju biti osigurani prirodni ili izgrađeni zakloni od nepovoljnih klimatskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti po njihovo zdravlje i dobrobit.

"Ako veterinarski inspektor utvrdi da se životinje zanemaruju, vlasnik može biti kažnjen temeljem Zakona o zaštiti životinja, a propisane kazne su u iznosu od 15.000 do 30.000 kuna. Veterinarska inspekcija može samo privremeno oduzeti životinje (do okončanja sudskog postupka), a sud je taj koji odlučuje o trajnom oduzimanju životinja", pojašnjavaju sankcije iz Veterinarske inspekcije.