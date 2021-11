Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj, Nacionalni stožer pripremio je nove mjere. Neke stupaju na snagu već 6. studenog, neke 15.

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović na press konferenciji Nacionalnog stožera naveo je nove mjere, no neće sve odmah stupiti na snagu. Jedne će vrijediti već od sutra 6. studenog, dok će druge krenuti s primjenom od 15. studenog.

"Ograničavaju se okupljanja, odluka stupa na snagu sutra, a zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja u javnim prostorima na kojima je prisutno 50 osoba, osim ako se radi o događanju na kojemu sudjeluju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom. Drugo, pooštravaju se mjere za održavanje svih događanja gdje će uz digitalnu potvrdu za sudjelovanje biti obvezno korištenje medicinske maske. I dalje je na snazi mjera zabrane održavanja okupljanja na otvorenom za više od 100 osoba, osim ako se ne radi o osobama koje imaju digitalne covid-potvrde", rekao je Božinović.

"Sva okupljanja mogu trajati do ponoći. Izuzetak su projekcije u kinu, ako su počele do 23 sata, kao i svadbe, koje moraju završiti do 2 sata iza ponoći. Svi sudionici moraju imati covid-potvrde", dodao je.

Covid potvrde u državnim i javnim službama

"Covid potvrde će se uvesti i za državne i javne službe. U tijeku su pripreme i idućih dana donijet će se nove odluke u kojima će se uvesti obveza posjedovanja covid-potvrda kao uvjet obavljanja djelatnosti", rekao je Božinović, dodavši da će se mjera uvesti za sve državne službenike i namještenike, lokalne, regionalne, područne samouprave, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili navedene samouprave.

Odluka stupa na snagu od 15. studenog, a potvrde će morati imati i svi koji odlaze u te institucije.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak naveo je da nije isključena mogućnost uvođenja covid potvrda i za kafiće.

"Što se tiče kafića i ugostiteljskih objekata, nismo isključili tu mogućnost. Pratit ćemo epidemiološku situaciju i odlučiti koje ćemo sve djelatnosti obuhvatiti ovom mjerom od 15. studenog", rekao je Capak.

Od 4. siječnja moguća velika novost

"Od 4. siječnja se covid potvrde uvode, ako se ne poboljša situacija, one će vrijediti samo za preboljele i cijepljenje. Taj razmak je ostavljen jer pratimo situaciju, a i dovoljan je da se stignu ljudi procijepiti", rekao je Božinović.