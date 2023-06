Brojne Zagrepčane zabrinula je snažna i glasna detonacija koja se čula u 12:45, no prema svemu sudeći u pitanju je probijanje zvučnog zida kojeg je ranije najavio MORH.

Kako su ranije upozorili iz MORH-a piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će u četvrtak i petak, od 10 do 16 sati, redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida planiran je na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske županije na visini od 10 000 do 14 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

"Tijekom provedbe letova pilota 191. eskadrile lovačkih aviona i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka, stoga građane molimo za strpljenje i razumijevanje.", navode među ostalim u priopćenju.