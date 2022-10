Ekonomski analitičar Boris Podobnik rekao je da se u Hrvatskoj definitivno može očekivati ne samo recesija, već i stagflacija što je mnogo gore.

"To je visoka inflacija, recesija i nezaposlenost. Ona nastaje kada dolazi do velikih šokova", kazao je ekonomist za Dnevnik HTV-a.

Podobnik je komentirao moguću nestašicu goriva, o čemu se posljednjih dana govori. Ekonomist kaže da je prirodno što će nam prijetiti nestašica jer da bismo napravili plinovod - potrebne su milijarde i godine.

Poseban problem je s dizelom

"Osnovni problem je što je došlo do poremećaja u opskrbi gorivom i oni se ne mogu preko noći promijeniti. Poseban problem je s dizelom. Ako pogledate kako Europljani proizvode električnu struju - 20 posto je iz plina koji je dolazio iz Rusije. Budući da plin više ne dolazi iz Rusije, a teško da će kao tekući dolaziti u tolikim količinama iz Amerike, onda se plin zamjenjuje dizelom i zato cijene dizela rastu", rekao je Podobnik.

Upitan je li pogodan trenutak za remont riječke rafinerije, Podobnik kaže da nije. "Jest ako ste Mađar. Za njih je najbolji moment jer ćemo mi dizel slati njima po nekoj tržišnoj cijeni. Problem je što ne možemo biti u partnerskom odnosu s Molom jer je on kupio Inu. Dolazit će po cijeni koja će biti na tržištu, a nju će možda određivati Nijemci, Nizozemci", kaže ekonomist.

'Došlo je do promjene savezništva preko noći'

Podobnik se osvrnuo i na odluku OPEC-a da smanji proizvodnju.

"Čisto sumnjam da su ljudi koji žive na Bliskom istoku potreseni ovim ratom. Postoji rat i u Jemenu koji je podjednako strašan pa mi o njemu ne vodimo brigu. OPEC je do ovoga rata bio na strani Amerikanaca jer su te zemlje ondje više manje dijelile po tome kojoj vjeri pripadate. Sad je to stavljeno u drugi plan. Ono što je vrlo bitno je to što mi ne znamo kolike su zalihe goriva ili plina.

Ako je to recimo za 100 godina, a Europljani govore da oni za 10 godina neće više trebati plin i gorivo. Zamislite da vam netko tko vam je bio partner i saveznik u lice kaže da vas neće trebati za 10 godina. Saudijci se zato okreću onima koji planiraju kupovati i dalje plin, a to su Indija, Kina, Rusija. Došlo je do promjene savezništva preko noći", rekao je Podobnik.