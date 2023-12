>>> Nova godina donosi brojne novosti za hrvatske građane. U velikom specijalu Net.hr-a 'Što nas čeka u 2024. godini'svaki dan ćemo objavljivati kakve promjene stižu.

Još malo brojima do kraja dvojnog iskazivanja cijena. Godina je brzo proletjela, a s prvim danom nove godine nema više zakonske obveze izražavanja cijena u eurima i kunama. No, neki trgovci ostavit će dvojne cijene na svojim cjenicima. Razlog? Dio građana još se nije priviknuo i uporno pretvara eure u kune, i to posebno starija populacija.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača postavila je anketu 'Treba li dvojno iskazivati cijene i u 2024. godini' na svojoj web stranici, gdje ljudi mogu glasati. Uputili su i Ministarstvu financija zahtjev za dvojno iskazivanje cijena u nadolazećoj godini. Kažu da su zahtjev temeljili na činjenici da im se stalno javljaju potrošači sa upitima hoće li se dvojno iskazivanje cijena nastaviti, jer se nisu navikli na euro, sve preračunavaju u kune i dvojno iskazane cijene im jako pomažu u tome, te iskazuju bojazan kako će to raditi kada cijene budu samo u eurima. Nažalost, iz Udruge kažu da Ministarstvo smatra da će 16 mjeseci dvojnog iskazivanja cijena biti dovoljno potrošačima da se naviknu na euro, pozivajući se na Preporuku Europske komisije i iskustava zemalja koje su posljednje prije nas uvodile euro.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštiti potrošača Ana Knežević za Net.hr je rekla da im se ljudi stalno javljaju i kažu da se nisu snašli. Glavni razlog, smatra Knežević, je inflacija, koja je prilikom ulaska u eurozonu bila visoka.

Niti jedna zemlja nije ulazila u eurozonu s takvom visokom inflacijom, dodaje Knežević. "Mi smo krajem prošle godine u prosincu imali 13,8 inflaciju. Slovenija je ulazila 2007. u eurozonu i imala je 7,6 i kukali su da je to visoka inflacijaA naša je duplo veća", dodaje. "Cijelu 2022. su rasle cijene, cijele 2023., a to što oni pričaju te bajke… Hrana je poskupjela 30 posto, a ljudi najviše troše na hranu", kaže Knežević.

Na svojim stranicama postavili su i anketu 'Treba li dvojno iskazivati cijene i u 2024.?', gdje ljudi mogu glasati. "Treba promijeniti zakon. Mi ćemo vidjeti rezultate te ankete. Vidjet ćemo što će biti početkom iduće godine. Daj Bože da se cijene stabiliziraju i više ne rastu, ali ako se cijene ne stabiliziraju, mi ćemo tražiti da Vlada donese uredbu. Ministarstvo financija bi trebalo predložiti izmjenu zakona", objasnila je Knežević.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/22 i ispravak broj 88/22, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je kako obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023., odnosno do kraja ove godine, kazali su iz Ministarstva za NET.hr.

"Obveza dvojnog iskazivanja služila je kao prijelazna mjera s aspekta zaštitnog mehanizma za potrošače u procesu uvođenja eura. Uvažavajući preporuke Europske komisije te prakse drugih država članica koje su posljednje uvele euro, razdoblje od ukupno 16 mjeseci dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti trebalo bi biti primjereno za upoznavanje s novom valutom", poručuju.

Prestati iskazivati dvojen cijene što je prije moguće

Na pitanje do ada se ipak mogu iskazivati dvojen cijene iz Ministarstva kažu: "S dvojnim iskazivanjem cijena potrebno je prestati što je prije moguće nakon prestanka obveze dvojnog iskazivanja, pri tom imajući u vidu načelo učinkovitosti i ekonomičnosti iz članka 10. Zakona prema kojemu se uvođenje eura i svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova".

Bilo, kako bilo, Ministarstvo je procijenilo da je bilo dovoljno vremena za prilagodbu, a građani će kuni morati reći zauvijek zbogom. Neki će trgovci ipak u 2024. godini ostaviti dvojne cijene još neko vrijeme, kako bi se ljudi snašli...

POGLEDAJTE VIDEO: Izračunali smo kolika će nam male povišice od 1. siječnja donijeti velika vladia porezna reforma