DUMBOVIĆ: ‘Vlada će na Petrinji pobijediti ili pasti; ako se dokaže kriminal u obnovi, tužit ćemo državu’

‘Želim da se počne proporcionalno graditi, a ne po političkom ključu’ ističe Dumbović komentirajući najavu župana:

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović rekao je u nedjelju kako će aktualna Vlada na Petrinji pobijediti ili pasti ali i poručio da će tužiti državu ako se dokaže kriminal u poratnoj obnovi kuća na potresom pogođenom području.

“Na Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji ova Vlada će ili pobijediti ili će pasti, ona nema izlaza. Ne radi se o nepovjerenju, ovo je poruka”, rekao je Dumbović u emisiji Točka na tjedan N1 televizije.

Ovaj potres je, kazao je, otkrio dosta toga i puno toga je isplivalo. “Dao je poruku upozorenja da nije običan potres koji će potresti jednom i otići. Kad sam vidio što se sve treba napraviti i ispitati kroz službe u našoj obnovi, osjetio sam tugu u razgovorima”, kazao je petrinjski gradonačelnik. Zapitao se i je li moguće da su postojali ljudi “koji su odradili nešto da bi to danas-sutra bilo na štetu čovjeka u jednoj obnovi, u jednom entuzijazmu povratka poslije Oluje u Petrinju”.

‘Imali smo ljude koji nisu prezali od ničega da u obnovi dođu do novca’

“Imali smo ljude koji nisu prezali od ničega da u obnovi dođu do novca, a iza svega toga je čak stajala struka. I danas neki pojedinci kažu da je struka bila više plaćena da bi onda bilo bolje… Ne kažem da je to kriminalno, to se treba dokazati. Ako bude bilo dokazano, onda će grad Petrinja prvi tužiti državu”, najavio je Dumbović. Istaknuo je i kako svakodnevno komunicirao s predsjednikom države i predsjednikom Vlade, a naknadno je razmijenio i kontakt broj s načelnikom Stožera za obnovu Tomom Medvedom. “Sad komuniciramo na svakodnevnoj bazi”, rekao je.

Dumbović se referirao i na jučerašnju najavu sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića da će početak obnove ići već na proljeće.

“Taj dio informacije i početka obnove, mislim da se svi bojimo tog pitanja i da taj datum nitko ne želi ispaliti, ali ako ga bude ispalio – ispalit će ga poslije izbora. Želim da se počne proporcionalno graditi, a ne po političkom ključu. Žinić to može reći jer je župan. Može nešto reći ako to zna, ali ako to zna Žinić, to bi trebala znati i gradonačelnica Kristina Ikić i gradonačelnik Petrinje. Očito on znao nešto što ja ne znam”, ustvrdio je Dumbović.

Dumbović je komentirao i Zakon o obnovi Zagreba po kojem će 60 posto obnove financirati država, 20 posto lokalna zajednica, a 20 posto sami vlasnici, rekavši kako to ne bi bilo “korektno prema gradovima u kojima se stvarala domovina”.